Rüşvete karşı dernek kurdular

T24 - Dünyada rüşvet skandallarının artması bu konuda adımlar atmaya çabalayan Türkiye'de de yankı buldu.



Yabancı şirketler bir araya gelip etik derneği kurdu. Oluşumda Siemens ve HP başı çekti.



Dernekte etik üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları ile kamu ve denetim firmaları da yer aldı. Amaç, şirket ve kamu kurumlarında iç eğitimler vererek yolsuzlukla mücadele etmek.



Son aylarda dünyada söz sahibi şirketlerin rüşvet davaları, etik olmayan davranışları birer ikişer basına yansıyor. HP, Daimler, Apple, Microsoft akla ilk gelenler...



Rüşvet, yolsuzluk skandallarından kendini sıyırmaya çabalayan Türkiye'de de rüşvetle mücadele için bir ortaklık haberi geldi. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firmalar yanlarına kamu kurum ve denetim firmalarını da alarak Etik ve İtibar Derneği kurma kararı aldı. Üstelik bu iş için önderlik eden firmalar arasında Siemens ve HP gibi firmalar var. Söz konusu firmalar dünya genelinde yapılan rüşvet skandallarıyla gündeme gelmişti.





Dört kollu oluşum



Deloitte ve Ernst & Young gibi denetleme firmaları ile etik konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının da aralarında bulunacağı derneğin başını ise Siemens'in Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Gelis çekiyor. 2008 yılından beri CEO Peter Löscher'in önderliğinde rüşvetle savaşa başlayan ve 'Integrity Pact' adı verilen dürüstlük anlaşması çalışmaları yürüten firmanın, Türkiye'deki temsilcisi Gelis daha önce yapi.com.tr adlı internet sitesine verdiği demeçte de etik derneğinin kurulmasıyla ilgili şunları söyledi:



"Rüşvet olayı ortaya çıktığında gittiğim yerlerde ben konuşurken müstehzi gülüşlerle karşılaşmak beni çok üzüyordu. Ama konunun üzerine gittik. Bu büyük sorumluluk. Yalnız Siemens'in konusu değil. Gündeme getirilmeli ve sürdürülmeli. Bu yüzden etik derneği kurduk. Yakında projelerle ortaya çıkacağız. Türkiye'de gündemi hayli değiştireceğimizi düşünüyorum" dedi.



Derneğin vizyonu etik standartların belirlenip bu şekilde Türkiye'nin ve derneğe üye firmaların itibarının artırılması. Tabii bunu yaparken de hem bireysel hem de tüzel bazda üye sayısını artırmak.





Türkiye şeffaflıkta 61'inci sırada



Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin 2009 Yolsuzluk Endeksi verilerine göre dünyadaki 180 ülke arasında Türkiye 61'inci sırada. Son olarak denetim firması KPMG'nin 146 şirketle yaptığı suiistimal anketine göre, şirketlerin yüzde 88'i rüşvet ya da bahşiş adı altında ödeme yapıyor. Şirketlerin yüzde 64'ünün ise rüşvet hakkına bir politikası bulunuyor.







