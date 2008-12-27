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Rüşvetçi müdüre 3.5 yıl ceza

Çorlu'da 'rüşvet almak ve vermek'ten yargılanan eski Vergi Dairesi Müdürü Adıgüzel, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

27 Aralık 2008 02:00

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde “rüşvet almak ve vermek” suçundan yargılanan eski Çorlu Vergi Dairesi Müdürü Murat Çetin Adıgüzel, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sürekli gülen ve bu şekilde görüntülenen Adıgüzel, yargılandığı dava boyunca hakkındaki iddiaları kabul etmemişti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde “rüşvet almak ve vermek” suçundan yargılanan Çorlu Vergi Dairesi eski Müdürü Murat Çetin Adıgüzel, Şifa Hastanesi sahibi ve Başhekimi Dr. Cenap Özkara ile ortağı Doğan Mermi 3 yıl 4 ay, mali müşavir Hikmet Düzgören 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanıklardan Nuri Küpelioğlu'na 5 yıl gözetim altında bulunma cezası, 2 doktor hakkında da beraat kararı verildi.

Çorlu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Murat Çetin Adıgüzel, Cenap Özkara, Doğan Mermi, mali müşavir Nuri Küpelioğlu ile tutuksuz sanık mali müşavir Hikmet Düzgören ile avukatları katıldı.
Duruşmada son savunmaları yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.


Mahkeme, Şifa Hastanesi sahibi ve Başhekimi Dr. Cenap Özkara ile ortağı Doğan Mermi'ye 25 bin YTL rüşvet verdikleri, Çorlu Vergi Dairesi eski Müdürü Murat Çetin Adıgüze'e de rüşvet aldığı için 3'er yıl 4 ay hapis cezası, mali müşavir Hikmet Düzgören'e 1 yıl 8 ay, mali müşavir Nuri Küpelioğlu'na 5 yıl gözetim altında bulunma cezası verdi. 2 doktor ise beraat etti.


Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Nisanda Çorlu Vergi Dairesine, ardından da özel bir hastaneye rüşvet operasyonu düzenlenmişti.
Operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden aralarında Çorlu Vergi Dairesi Müdürü Murat Çetin Adıgüzel'in de bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Bu kişilerden 2'si, daha sonra çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı. 

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