Prag'da sıra dışı proje; 'Rüşvet Turizmi' tatil paketi!

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da birkaç yıl önce başlayan "Corrupt Tour", ülkede rüşvetin en çok gerçekleştiği devlet binalarını, üniversiteleri, hastaneleri ve mimari yapıları gezme ve bilgi alma imkânı sunuyor. Praglı sanatçı kolektifleri tarafından başlatılan 'Rüşvet Turizmi' projesi birkaç sene içinde öylesine çok ilgi gördü ki, Prag'ın en çok tercih edilen turizm paketlerinden biri haline geldi.

Işıl Eğrikavuk'un Radikal’de “Rüşvet turizmi” başlığıyla yayımlanan (25 Ocak 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Prag'da birkaç yıl önce başlayan "Corrupt Tour" (Rüşvet Turu) çeşitli opsiyonlarla ülkenin meşhur rüşvet skandallarını gezme imkanı sunuyor. Kimi zaman yürüyerek kimi zaman da bir otobüsle şehrin içinde gezerken, size sunulan rüşvet paketlerinden birini seçebiliyor, turunuzu buna göre yönlendirebiliyorsunuz. Prag'a Best of The Wors adlı tur (Prag'ın en iyi en kötüleri) şuana kadar en çok satılan tur olmuş.30 Euro'ya alınılabilen tur, otobüsle gezerken rüşvetin en çok gerçekleştiği devlet binaları, parasını bastırıp en iyi mezuniyet dereceğini alabileceğiniz okullar, hastaneler ve rüşvetin akıtıldığı mimari yapıları görebiliyor bilgi alabiliyorsunuz. Aralarda ise rüşvete bulaşmış politikacı ve işadamlarının evlerinin önünden geçiyor, evlerini hangi parayla inşa ettiklerinin hikayesini dinliyorsunuz. Bu mimari yapılar gelecek nesillere aktarılmak üzere çoktan ülkenin rüşvet mirası listesi arasına alınmış.

Her şey tele-kulak skandalı ile başladı

2012 yılına kadar Çek Cumhuriyeti'nde açık açık konuşulması zor olan bir konu olan yolsuzluk ve rüşvetin bir anda kamusal alana dökülmesi ise kolay olmamış. Tur şirketinin kurucularından sanatçı Peter Sourek'e göre, ülkedeki yolsuzluktan bıkan Çek vatandaşları için her şeyin başladığı nokta ise bir tele-kulak skandalı olmuş. Tutuklamalara ve dönemin Başbakanı'nın istifasına yol açan yolsuzluk bir iş adamının evindeki kutucuklarda sekiz milyon doların bulunmasıyla başlamış. Sourek, o günden sonra halkın artık bu konuda susmadığını söylüyor.

