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RÜŞVET SORUŞTURMASINDA DELİL KARARTMA ŞÜPHESİ ANKARA (A.A)

27 Ekim 2010 00:56

-RÜŞVET SORUŞTURMASINDA DELİL KARARTMA ŞÜPHESİ ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Bir fuarcılık şirketiyle Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili ''rüşvet'' iddialarına ilişkin soruşturmada kapsamında 9 kişinin tutuklanmasının gerekçesi arasında ''delil karartma şüphesi'' de gösterildi. Şüphelilerin tutuklanmalarına karar veren nöbetçi hakim, halen soruşturma kapsamında dinlenmesi gereken bazı tanıklar ile ulaşılamayan bazı şüpheliler bulunduğuna dikkati çekti. Hakim, delil karartma şüphesi ile şüphelilerin üzerlerine atılı suçlamanın vasıf ve mahiyeti gibi nedenleri tutuklama kararının gerekçesi olarak gösterdi. -İTO YARIN AÇIKLAMA YAPACAK- Şüphelilerinin nöbetçi mahkemedeki sorguları sırasında adliyede bekleyen İTO Yönetim Kurulu Başkanvekili Şekip Avdagiç, adliyeden ayrılırken gazetecilerin İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'ın tutuklanmasına ilişkin sorusu üzerine, yargı sürecinin devam ettiğini, dolayısıyla çok fazla açıklama yapamayacaklarını ifade etti. Konuyu takip ettiklerini belirten Avdagiç, ''Ümit ediyoruz, en kısa zamanda sayın başkanın suçsuz olduğu ortaya çıkar'' dedi. Avdagiç, konuyla ilgili yarın açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi.

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