-''RÜŞVET'' SORUŞTURMASINDA BİR TUTUKLAMA DAHA ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Bir fuarcılık şirketiyle Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili ''rüşvet'' iddiaları konusunda başlatılan soruşturma kapsamında polise teslim olan İstanbul Barosuna kayıtlı avukat A.P. tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisince, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen A.P, soruşturmayı yürüten savcılarca sorgulandı. Savcıların tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği A.P, Nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce İTO Başkanı Murat Yalçıntaş ile Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Mustafa Oskay'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.