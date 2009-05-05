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Dünya

Rüşvet soruşturmasına izin verilmedi

05 Mayıs 2009 10:14

Yunanistan parlamentosu, rüşvet aldığı iddia edilen eski Ege Bakanı Aristotelis Pavlidis hakkında soruşturma açılmasına onay vermedi.

Yunan basın-yayın organları, 300 sandalyeli parlamentoda gece yarısından sonra yapılan gizli oylamada, eski bakan hakkında soruşturma açılması yönünde verilen oylarda gerekli sayıya ulaşılamadığını duyurdu.

Oylamaya katılan 298 milletvekilinden 146'sının soruşturma açılması yönünde oy kullandığı belirtildi.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi milletvekili Pavlidis 2004-2007 yılları arasında Ege Bakanı olarak görev yaptı. Pavlidis ile yardımcısı Panayotis Zahariu'nun, devlet yardımıyla uzak adalara yapılan feribot seferleri için açılan ihalelerde rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Pavlidis'in ihale karşılığı aldığı iddia edilen rüşvetin miktarının 700 bin Avro olduğu belirtilmişti.

Eski Bakan Pavlidis ise, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmiş ve milletvekilliğinden istifa etmeyeceğini söylemişti.

Bu arada iddiaların incelenmesi için kurulan meclis soruşturma komisyonunun geçen hafta Pavlidis'i suçsuz bulduğu, ancak muhalefet partilerinin eski bakan aleyhinde dava açılmasını istediği kaydedilmişti.

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