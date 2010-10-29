Rüşvet soruşturmasına AKP'li Dişli'nin de adı karıştı

T24- İTO Başkanı Murat Yalçıntaş’ın tutuklanmasına neden olan rüşvet soruşturmasına AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli’nin de adı karıştı. Savcılık dosyasındaki iddialara göre Dişli, CNR davasını etkilemek için Yargıtay üyelerine rüşvet götürmek vermek üzere organize olan şebeke elemanlarıyla yakın ilişki kurmuş.

Radikal gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, tutuklanan sanıkların telefon görüşmelerinin kayıtları sanıkların AKP Milletvekili Şaban Dişli’yi Meclis’te ziyaret ettiğini gösteriyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklardan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Finans Müdürü (İDTM) Resul Dalkıran, CNR Fuar arazisinin yönetimiyle ilgili dava dosyasını sürekli takip ettiği kanısında. Dosya, Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’ndeki 2009/8478 esas no’su ile kayıtlı.

Savcılığın elde ettiği bazı bilgiler, telefon konuşmaları ve tespitleri şöyle;

2 Haziran 2009: Dalkıran, kendisine dosyayı takipte yardımcı olduğu izlenimini veren Yargıtay memuru Hüseyin Uysal’a Dişli ile İstanbul’dan Ankara’ya hareket ettikleri bilgisini veriyor.

18 Haziran 2009: Dalkıran, Hüseyin Uysal’ı Dişli ile tanıştırmak için Meclis’e çağırdı.

26 Haziran 2009: Uysal, Dalkıran’ı arayarak para istedi. Dalkıran da Uysal’a Meclise gidip gitmediğini sordu. Uysal da buna karşılık olarak Dalkıran’a konuyla ilgili “yaramaz bir durum bulunmadığı” bilgisini verdi, Dalkıran da bilgileri şifreli olarak AKP’li Dişli’ye aktardı. Dişli kendisine verilen bu bilgi üzerine “Ona biraz baskı yapalım” dedi. Ardından Dalkıran, Uysal’ı tekrar arayarak takip edilen dosyayı sordu. Uysal “dosyanın üyede olduğu” bilgisi verdi ve Dalkıran aldığı bu bilgiyi Dişli ile paylaştı.

27 Haziran 2009 (Dalkıran ile Dişli telefonda konuşuyor):

“Şaban Dişli: … Sen şu Ankara’yı halledersen

Resul Dalkıran:… Adapazarı’nda mısınız ben şimdi Adapazarı’na gelecem de bi konuşacak.

R.D.: He o şeyle ilgili ben takipteyim ee ihale aşamasına gelmedi daha geçen hafta okumayı bitirmemiş şey ilgili daire başkanı, okumayı da bitirmediği içinde ee ihale aşamasına gelmedi önümüzdeki hafta gelecek diye bekliyorum.

Ş.D.: Abi ona biraz baskı yapalım ya

R.D.: Tamam hayır zaten yapıyorum başkanım dün iki kere görüştüm.”

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30 Haziran 2009: (Dişli ile Dalkıran konuşuyor):

Ş.D.: Yani bugün yarın karar verecekler mi kaç günde yazılıyor o karar

R.D.: Eee normalde 10 gün falan sürüyor, ama işte ben ihaleye çıkıyor resmi gazeteye verdirmeyi düşünüyorum, inşallah”

Rüşvet adrese teslim

Görüşmelerde Dalkıran, Uysal’a parayı hangi hesaba göndereceğini sorarken, söz konusu parayı önce başkasının hesabına yatırmak isteyen Uysal, kimseyi bulunmayınca Yargıtay PTT’sine havale yapılmasını istedi. 30 Haziran 2009 günü PTT Yargıtay Şubesine İstanbul Dünya Ticaret Merkezi PTT Şubesinden havale yapıldı.

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1 Temmuz 2009: (Dişli ile Dalkıran konuşuyor):

“Ş.D.: Ankara’da bir haber var mı

R.D.: Ankara ile ilgili sıkıntı yok işte dün eee benden biraz ee bir şeyle söylediler onları hallettim.

Ş.D.: Abi bu hafta bitirirlerse çok iyi olur

R.D.: Zaten abi Cumaya kadar sonuç bekliyorum dedim

Ş.D.: Tamam”

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13 Temmuz 2009 (Dişli ve Dalkıran Konuşuyor):

“R.D.: Allah iyilik versin. O sağlık bakanın danışmanı vardı ya o arkadaş bugün saat üç ya da dörtte yola çıkıyor abi haberin olsun

Ş.D.: Üçte ya da dörtte

R.D.: Bugün saat üç gibi dört gibi uçakla gelecek

Ş.D.: Tamam

R.D.: Geliş saatinin numarasını hepsinin de bana verecekler akşam üstü

Ş.D.: Eğer şey yapınca onu bi bizim çocuğa bi iletsene. Erdala Erdala...

R.D.: O karşılama danışmanı karşılatırıyım diyosun öyle mi tamam.”

Emniyet tutanağında Dalkıran ile Dişli’nin “dosya ile ilgili konuları şifreli konuştukları ve olası takibe karşı tedbirli davrandıkları” değerlendirilmesi yapıldı. Tutanakta takip edilen dosya ile ilgili onama kararının çıkmasının ardından Dalkıran’ın Dişli’yi arayıp bilgi verdiği, Dişli’nin de dosyanın Avukat Erdal isimli şahsa iletilmesini istediği yer aldı.

Yalçıntaş’ın girişimi var

Dava dosyasında Yalçıntaş’ın, yetki belgesi için avukat Süleyman Balcı ile telefon görüşmeleri yer aldı. Emniyet tutanağına göre, Yalçıntaş, avukatlar Balcı ve Serkan Tığlıoğlu ile birlikte tahliye davasında yerel mahkemenin İDTM AŞ lehine verdiği kararı maddi menfaat karşılığında onaylatmak için girişimlerde bulundu. İDTM A.Ş yetkilileri, Balcı ve Dalkıran onama kararı çıkartırmak ve davanın tarihini erteletmek için avukat Necdet Okucu ile irtibata geçti. 10 Kasım 2008 günü şirket yetkililerinin yanlarında para olduğu halde Ankara’ya gelirken, Dalkıran, Okucu’yu aradı. Şirket yetkilileri, Okucu’nun Bestekar sokaktaki bürosuna giderek parayı teslim ettiler. Paranın taşındığı ‘beyaz poşetin’ girerken yanlarında bulunmasına rağmen çıkışta bulunmadığı polis tarafından görüntülendi. Dosyadaki telefon konuşmalarına göre Dalkıran’ın para teslimi yaptıktan sonra Hasan Uysal’ı “örgenci arkadaşı yerine teslim ettik” şifresini kullandı. Soruşturma dosyasında Dişli ile Dalkıran arasındaki konuşmada Dalkıran çete üyelerinden aldığı bilgileri şifreli bir şekilde Dişli’ye aktarıyor, Dişli “Ona biraz baskı yapalım” karşılığını veriyor. Yargıtay’da 2009/9478 esas sayılı dosyası takip eden çete üyelerinin şifreli konuşmalarında rüşveti “öğrenci arkadaşı yerine teslim ettik” diye kodladıkları anlaşıldı. İddialarla ilgili Dişli’ye ise Çin’de olduğu için ulaşılamadı.