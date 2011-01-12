-RÜŞVET OPERASYONUNDA TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - İstanbul'da, ''rüşvet ve yolsuzluk'' iddiasıyla dün sevk edildiği mahkemede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Nadir Coşkuner, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bakırköy Adliyesinde dün diğer şüphelilerle birlikte savcılık sorgusu yapılan ve tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemede rahatsızlanarak hakimin talimatıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Coşkuner, bugün tekrar mahkemeye çıkarıldı. Nadir Coşkuner, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün mahkemeye çıkarılan 45 şüpheliden İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci ile gümrük memuru İhsan Durmazer, muayene memuru Erkan Uzunalioğlu ve Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürü Hayrettin Eker tutuklanmıştı. Coşkuner ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.