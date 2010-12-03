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RÜŞVET OPERASYONUNDA 8 POLİSE GÖZALTI İSTANBUL (A.A)

03 Aralık 2010 12:29

-RÜŞVET OPERASYONUNDA 8 POLİSE GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - İstanbul'da hafriyat taşıyan kamyon sürücülerinden rüşvet aldıkları iddia edilen 8 trafik polisi ile rüşvet verdikleri öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.  Bir süredir bazı trafik polislerinin organize bir şekilde fazla yük taşıyan hafriyat kamyonu sürücülerinden rüşvet aldıkları ihbarını değerlendiren İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.  Yaklaşık bir aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından operasyon düzenleyen polis, biri komiser 8 trafik polisi ile bunlara rüşvet verdikleri öne sürülen 11 kişiyi gözaltına aldı.  Gözaltına alınanlarla ilgili işlemlere devam ediliyor.

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