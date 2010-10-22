-RÜŞVET OPERASYONUNDA 38 GÖZALTI ANKARA (A.A) - 22.10.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bir fuarcılık şirketi ile Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 38'e yükseldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda Ankara, İstanbul, Kırıkkale, Zonguldak ve Sakarya'da 38 kişi gözaltına alındı Ankara Cumhuriyet Savcıları Hüseyin Kocabey ve Mehmet Tamöz'ün yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında, Ankara Barosuna kayıtlı olarak görev yapan Avukat N.O'nun da olduğu öğrenildi. Şüphelilerden İstanbul'da gözaltına alınan 13 kişi de Ankara'ya getirildi. Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Ankara Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne götürüldü.