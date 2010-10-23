-RÜŞVET OPERASYONUNDA 26 GÖZALTI ANKARA (A.A) - 23.10.2010 - Bir fuarcılık şirketi ile Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan operasyon kapsamında 26 kişinin gözaltında olduğu bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen rüşvet iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 26 kişi, Gazi Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünde geçirildiler. Aralarında Yargıtay eski Daire Başkanı, yargıtay çalışanları, avukat ve Dünya Ticaret Merkezi çalışanlarının da yer aldığı 26 kişiyle ilgili ek gözaltı süresi alındı. Gözaltında bulunanların dün öğleden sonra ifadeleri soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kocabey ve Mehmet Tamöz tarafından alınmaya başlandı. Her iki savcı bugün sabahta Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek ifade almaya devam ettiler. -12 KİŞİ ARANIYOR- Olayla ilgili halen yurt dışında bulunduğu bildirilen İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'ında yer aldığı 12 kişinin yakalanması çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer, konuyla ilgili fiziki ve teknik çalışmaların dosyada yer aldığını, olayı sadece rüşvetle sınırlı olmadığını soruşturmanın 20 ayrı suç kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.