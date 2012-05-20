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Rüşvet operasyonunda 23 tutuklama

Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 23'ü tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı

20 Mayıs 2012 12:23

Çanakkale Belediyesi'ne düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden  23'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 3 kişi ise mahkemedeki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
 
Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 23'ü tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, savcılığın talimatı doğrultusunda Fevzipaşa Mahallesi Balık Hali'nde bulunan birim binasında yaptığı aramanın ardından gözaltına alınan 26 kişinin sorgulamaları tamamlandı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 23'ü, ''İştirak halinde rüşvet almak ve vermek, kamu kurumunun bilişim sistemi aracı kılınarak dolandırıcılık ve belgede sahtecilik yapmak'' suçlarından tutuklandı, diğer 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Nisan'da Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde arama yapmış, savcılığın talebi doğrultusunda bazı evraklar ile bilgisayarlardan imaj almıştı. Operasyonun devamında 15 Mayıs'ta 89 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 63'ü serbest bırakılmıştı.

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