-RÜŞVET OPERASYONUNDA 14 KİŞİ SERBEST ANKARA (A.A) - 24.10.2010 - Bir fuarcılık şirketi ile Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 14'ü serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında rüşvet iddiasıyla ilgili gözaltına alınan zanlılardan aralarında 7 avukatın bulunduğu 14 kişi, gece serbest bırakıldı. Yargıtay eski Daire Başkanı, yargıtay çalışanları ve Dünya Ticaret Merkezi çalışanlarının da aralarında bulunduğu gözaltındaki kişiler ise sabah saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş'ın ise Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.