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''RÜŞVET'' OPERASYONUNDA 14 KİŞİ SERBEST   ZONGULDAK (A.A)

06 Kasım 2010 11:32

-''RÜŞVET'' OPERASYONUNDA 14 KİŞİ SERBEST   ZONGULDAK (A.A) - 06.11.2010 - Zonguldak Adliyesinde, tapu işlerinin yürütülmesi için rüşvet aldıkları ve verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı. Gözaltında bulundukları İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 14 zanlıdan 4'ü serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılan 10 zanlıdan 6'sı Cumhuriyet Savcılığınca, 4'ü de sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  Adliyede çalışan bir personelin tapu işlemlerini kolaylaştırmak ve adli konularda yardımcı olmak vaadiyle rüşvet aldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutalığı ekipleri, iki gün önce operasyon düzenlemişti. Zonguldak Adliyesinde tapu işleri ve dosya takibi için rüşvet aldıkları ve verdikleri, davaları kendi lehlerine çevirmeye çalıştıkları iddiasıyla M.Z.Y, T.Y, G.K, C.K, R.A, D.O, S.K, A.Ş. M.Ç, A.K, M.B, F.T, M.Z ve İ.K. gözaltına alınmıştı.

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