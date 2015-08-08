Rüşvet olaylarını açıklayan radyocu canlı yayında öldürüldü

Brezilya'nin kuzeydoğu bölgesindeki Camocim kentindeki yerel bir radyoda bazı siyasetçilerin karıştığı rüşvet olaylarını canlı yayında açıklayan Gleydson Carvalho Radio Liberdade FM’deki programı sırasında iki kişinin tarafından saldırıya uğradı.

Perşembe günü gerçekleşen saldırıda kurşunlanan gazeteci olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar ise motorsikletle kaçtı. Carvalho sosyal medyadan çok defa ölüm tehdit almış, durumu yetkililere bildirmişti.

Carvalho rüşvetle mücadelede en etkili isimlerinden biri olarak tanınıyordu.

Press Emblem Campaign'in (PEC) verilerine göre Brezilya'da 2015'in başından beri üç gazeteci öldürüldü. PEC'in En Tehlikeli Ülkeler listesinde yer alan ülkede 2014'de de beş gazeteci öldürülmüştü.