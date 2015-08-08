T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rüşvet olaylarını açıklayan radyocu canlı yayında öldürüldü

Gazeteci Gleydson Carvalho, radyo programında canlı yayın esnasında öldürüldü

08 Ağustos 2015 14:19

Brezilya'nin kuzeydoğu bölgesindeki Camocim kentindeki yerel bir radyoda bazı siyasetçilerin karıştığı rüşvet olaylarını canlı yayında açıklayan Gleydson Carvalho Radio Liberdade FM’deki programı sırasında iki kişinin tarafından saldırıya uğradı.

Perşembe günü gerçekleşen saldırıda kurşunlanan gazeteci olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar ise motorsikletle kaçtı. Carvalho sosyal medyadan çok defa ölüm tehdit almış, durumu yetkililere bildirmişti.

Carvalho rüşvetle mücadelede en etkili isimlerinden biri olarak tanınıyordu.

Press Emblem Campaign'in (PEC) verilerine göre Brezilya'da 2015'in başından beri üç gazeteci öldürüldü. PEC'in En Tehlikeli Ülkeler listesinde yer alan ülkede 2014'de de beş gazeteci öldürülmüştü. 

ETİKETLER

brezilyarüşvetterörRadio LiberdadeGleydson Carvalho

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24