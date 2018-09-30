Rüşvet karşılığı ormanda kaçak kesim operasyonuna 6 tutuklama

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik ilçesinde ormanda kaçak kesim yapan kişilere ve bu kişilere rüşvet karşılığı izin veren görevlilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İznik ilçesinde rüşvet karşılığı ormanda kaçak kesim yapan ve kişilere izin veren görevlileri takibe aldı. 4 aylık teknik takibin ardından jandarma ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 10 ayrı noktaya operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 ormancı ile rüşvet aldığı öne sürülen 4 görevli gözaltına alındı.

​Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.C. (55), M.O.Y. (40), Ö.B. (42), M.Ö. (49), Ü.K. (42) ve A.G. (35) tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.