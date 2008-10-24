Rüşvet görüşmelerini yatta yapıyormuş

İzmir'de suç örgütü lideri olmakla suçlanan V.O.Ç. ile kardeşi A.Ç.'yi 350 bin YTL karşılığında tahliye etmek suçlamasıyla tutuklanan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı A.K.'nin rüşvet görüşmelerini, Muğla Göcek'te yatta yaptığı ileri sürüldü. İzmir F Tipi Cezaevi'ne konulan hakim A.K. ile rüşvet parasını teslim alan, marketçi yeğeni M.K.'nin telefon konuşmalarında `Araba tamir oldu' şifresini kullandıkları, bunun paranın teslim alındığı anlamına geldiği iddia edildi.



Hakkında 50 sayfalık fezleke hazırlanan hakim A.K.'nin, rüşvet olayına aracılık yapan avukatlar ve diğer kişilerle Marmaris ve Didim'de kadınlarla birlikte tatil yaptıkları da öne sürüldü. A.K.'nin marketçilik yapan yeğeni ve kardeşi H.K.'nin mal varlıklarıyla ilgili de araştırma başlatıldığı öğrenildi.





Hakim cezaevinde



Herkesi şaşırtan bir operasyonla, suç örgütü lideri olmakla suçlanan V.O.Ç. ile kardeşi A.Ç.'yi 350 bin YTL karşılığında tahliye etmek suçlamasıyla gözaltına alınan, İzmir'deki örgütlü suçlara bakan iki mahkemeden biri olan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı A.K, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar süren sorgulama sonunda, Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Görev yaptığı mahkemenin karşısındaki, örgütlü suçlara bakan İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde meslektaşı nöbetçi hakim Mustafa Simavlı'nın karşısına çıkan A.K., tutuklandı. Operasyonu yöneten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'e de yaklaşık 7.5 saat ifade veren hakim A.K., daha sonra polisler tarafından, bir gün önce duruşma yaptığı adliyeden alınıp, Buca Kırıklar Köyü'ndeki İzmir F Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.



Rüşvetin şifresi: Araba tamir oldu



İzmir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde, gözaltındaki diğer zanlıların sorguları devam ederken, rüşvet operasyonuyla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, tutuklu ağır ceza mahkemesi başkanı A.K.'nin yargılanması için iddianamede hazırlamasına yardımcı olmak amacıyla 50 sayfalık fezleke hazırlandı. Rüşvet soruşturmasında, mahkeme başkanı A.K. ile halen gözaltında bulunan ve Dalaman'da marketçilik yapan yeğeni M.K. arasındaki telefon görüşmelerinde, rüşvetin şifresi olduğu öne sürülen sözler de ortaya çıkarıldı.



Duruşmada telefon



Mahkeme başkanı A.K.'nin rüşvet aldığı iddia edilen başka davalarda, yeğenini duruşma devam ederken telefonla aradığı, yeğeninin `Araba tamir oldu' sözü üzerine, rüşvetin alındığını anlayıp, tahliye yönünde karar verdiği iddia edildi. Gözaltına alınan Muğla Barosu'na kayıtlı avukat A.E.'nin, mahkeme başkanı A.K.'nin kendisine verdiği aile vekaletnamesini, cezaevinde özellikle çete suçundan tutuklu bulunan sanıklara gösterip, tahliye işlemlerinin para karşılığı yapılabilceğini söyleyerek, rüşvetin ilk bağlantısını kurduğu da belirtildi.



Yatta buluşma



Telefon görüşmesi kayıtlarından, hakim A.K.'nin rüşvet olayıyla ilgili olarak kardeşi H.K. aracığıyla avukatlarla bağlantı kurduğu, yeğeni M.K.'nin ise paraları tahsil etmeye gittiği tespit edildi. Ayrıca A.K.'nin kardeşiyle birlikte Göçek'te avukatlarla yatta buluşarak, rüşvet konusunda görüşmeler yaptığı da öğrenildi. Hakim A.K.'nin, rüşvet görüşmeleri yaptığı avukatlarla Muğla'nın Marmaris ve Aydın'ın Didim İlçelerinde, kadınlarla tatil yaptıkları belirtildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, tutuklanan mahkeme başkanı A.K., yeğeni M.K ve kardeşi H.K.'nin mal varlığı konusunda da araştırma yapılmasına karar verdi.



Bu arada, soruşturma kapsamında tutuklanan hakim A.K.'nin dışındaki, kardeşi H.K., yeğeni M.K., İzmir Barosu avukatları B.Ö., M.İ., N.Y., S.K., A.D., Muğla Barosu avukatları E.Ç., İ.C., A.E., diğer zanlılar A.M., H.Ş., H.E.Y., deri firması sahibi M.Ç.'nin ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin sorgularının sürdüğü, ek gözaltı sürelerinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.



Aynı isimli yeğenler



Bu arada, hakim A.K.'nin, soruşturma kapsamında gözaltına alınan yeğeni M.K.'nin avukat olan diğer yeğeni ile aynı ismi taşıması karışıklığa neden oldu. Gözaltına alınan yeğeninin önce İzmir Barosu'na kayıtlı avukat olan M.K. sanıldığı, ancak sonradan Dalaman'da market işleten M.K. olduğunun anlaşıldığı belirtildi.



Hakimevinde gözaltına alınmıştı



Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, cezaevindeki, aralarında V.O.Ç.'nin de bulunduğu bazı tutuklular, avukatlarının kendilerine, para karşılığı serbest bırakılabilecekleri yönünde teklif getirdiğini yazılı olarak bildirip, şikayette bulununca, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Savcı Gök'ün talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dinleme cihazları ve kameraların da kullanıldığı teknik takip başlattı. Avukatların kendi aralarındaki görüşmeleri ve mahkeme başkanı A.K. ile yaptıkları konuşmalar tek tek kayıt altına alındı. Kayıtlarda mahkeme başkanı A.K.'nin, kardeşi H.K. aracılığıyla, cezaevinde bulunan ve dosyasına baktığı çete lideri olmakla suçlanan V.O.Ç.'nin tahliyesi için anlaşma yaptığı tespit edildi. Bu veriler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı'ndan mahkeme başkanı ve birlikte hareket ettiği avukatlar için soruşturma ve operasyon izni aldı. Önceki gün V.O.Ç.'nin tahliye edilmesi üzerine, operasyona başlandı. Hakim A.K.'nin yeğeni M.K., Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde, rüşvete konu parayı veren Muğla Barosu'na avukatlarından A.E. ile birlikte suçüstü yakalandı. Ardından, Karşıyaka Bostanlı Hakimevi'ne çağırılan hakim A.K. ve diğer zanlılar gözaltına alındı. Hakim A.K. tutuklanırken, diğer 15 zanlı henüz adliyeye sevk edilmedi.



