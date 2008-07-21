Rüşvet dinlemeye takıldı

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile geçen 28 Nisan günü başlatılan ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü `Veren 06' adlı operasyon kapsamında ilk olarak 18 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 14 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Vergi Dairesi Müdürü Çetin Adıgüzel, Mali Müşavir Nuri Küpelioğlu, manavlık yapan İsa Bölükbaşı ve Mali Müşavir Ayhan T. `Rüşvet, İrtikap, suç işlemek için teşekkül oluşturmak' suçlarından tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevi'ne konuldu. 18 Temmuz günü operasyonu genişleten Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcının talimatı ile Çorlu Özel Şifa Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda hastanenin Başhekimi olarak görev yapan Cenap Özkara İle hastane ortağı Doğan Mermi ve Mali Müşavir Hikmet Düzgören'i de gözaltına aldı. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 zanlı `Rüşvet vermek, rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevine gönderildi.



MÜLK ZENGİNİ ÇIKTI

Operasyon kapsamında tutuklanan Çorlu Vergi Dairesi Müdürü Çetin Adıgüzel'in gayrımenkul zengini olduğu ortaya çıkmış ve Muğla merkezde dubleks villa, Mersin Silifke İlçesi'nde yazlık, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde hisseli arsa, Çorlu'da lüks bir daire ile Kayseri merkezde bir daire ve bahçeli evinin yanı sıra, İstanbul Ataşehir'de lüks bir dairesi bulunduğu belirlendi. Bu mal varlığının değeri ise yaklaşık 2 milyon YTL olarak kayıtlara geçti. Adıgüzel, bu mal varlığını babadan kalan mirasla yaptığını öne sürdü. Evinde yapılan aramada ise 40 tane lüks marka gözlük bulundu.



İŞTE MÜDÜRÜN RÜŞVET KONUŞMASI

Rüşvet aldığı telefon kayıtları ile tespit edilen Çetin Adıgüzel'in bir firmanın mali müşaviri ile yaptığı telefon kayıtları ise dikkat çekti. Konuşmanın ayrıntıları şöyle



-Mali Müşavir Müdürüm iyi günler saygılar bir sıkıntımız var.



-Adıgüzel : Sıkıntıyı hallederiz. Sen bi gel sen bi gel.



-Mali Müşavir Müdürüm konu naylon fatura



-Adıgüzel : Hallederiz sen bi gel görüşelim ne kabarık naylon fatura



-Mali Müşavir Müdürüm kabarık. hımmmm



-Adıgüzel Hallederiz sen gel, sakın boş gelme. Bir bakalım ne kadarlık ona göre hallederiz.



-Mali Müşavir Peki müdürüm ne kadar olur bu iş mükellefim sorarsa cevap vereyim kendisine



-Adıgüzel : Hımm ne kadarlık olduğuna bağlı. Sen şimdilik gel bir ön görüşme yapalım ona göre



-Mali MüşavirPeki müdürüm...



-Adıgüzel Ama gelirken sen boş gelme, anlasana ya boş gelme işte dolu gel dedik.



-Mali Müşavir Ya sana, peki müdürüm saygılar.



ALDIĞI RÜŞVETİ AJANDASINA NOT ALMIŞ



Çorlu Vergi Dairesi Müdürü Çetin Adıgüzel'in bir holdingin iki yönetim kurulu üyesinin vergi borcundan dolayı yurtdışına çıkış yasağını kaldırması karşılında ise 5 bin YTL rüşvet aldığı savcılık tarafından tespit edildi. Holding sahibinin, Çetin Adıgüzel'in kendilerine yaptığı bu jeste karşılık mali müşavirine talimat vererek `Adam bize jest yapmış. Gönderin 5 bin YTL biz de bir jest yapalım' dediği telefon kayıtları ile saptandı. Bu konuşmalardan yola çıkan savcılık, Adıgüzel'in hesabına 5 bin YTL aktarıldığını ortaya çıkardı. Ayrıca naylon fatura düzenlendiğini belirlediği mükelleflerini makamına çağıraran Adıgüzel'in, ikili anlaşma yaptıkları ve bu anlaşma içerisinde kendisine menfaat sağladığı belirlendi. Adıgüzel'in kendisine yönelik bir tarife hazırladığı, aldığı rüşvetleri ise ajandasına not olarak yazdığı ortaya çıktı.



RÜŞVETE TAKSİT DE YAPMIŞ



Bir firmanın düzenlediği 1 milyon YTL'lik naylon fatura için Çetin Adıgüzel'in 300 bin YTL rüşvet istediği, ancak bu istenilen ücretin mükellefin veremememesi nedeniyle rakamı 50 bin YTL'ye çektiği belirlendi. Bazı mükelleflere ise istenilen rüşveti nakit ödeyemedikleri için taksit yaptığı kaydedildi.