'Rüşvet değil Viagra’ydı!'

T24 - İstanbul Gümrüğü’nde yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan 47 kişiden 5’i tutuklandı. Tutuklananlar arasında İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci ve Atatürk Havalimanı Kargo Müdürü Hayrettin Eker de var.





Gümrükçüler, polisin uzun teknik takip sonucu elde ettiği rüşvet görüntülerine ilginç savunmalar yaptı. Kargo Müdürü Eker, makam odasında aldığı zarflarda para değil cinsel gücü artırıcı Viagra benzeri ilaçlar olduğunu savundu. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



İstanbul Gümrüğü’ndeki yolsuzluk iddiaları üzerine gözaltına alınan 47 kişinin ifadesi Bakırköy Adliyesi’nde sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Yapılan sorgulama sonucunda 2 kişi soruştumayı yürüten savcı tarafından serbest bırakılırken, 45 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi. Mahkeme, İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci, Kargo Gümrük Müdürü Hayrettin Eker, gümrük memurları Erkan Uzunalioğlu, İhsan Durmazer ve Nadir Coşkuner’i tutuklayarak Paşakapısı Cezaevine gönderdi. Savcı dün serbest bırakılan 40 şüpheli hakkında itirazda bulundu.





Polisin yorumu



Gümrük Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci “Bunlar, benim kurumumda oluşmasını engellemeye çalıştığım suçlamalardır. Telefon görüşmelerinden başka suçlanmamı gerektirecek delil yoktur. Bu görüşmeler de yoruma açıktır. Polis konuşmaları aleyhime yorumlamışlardır” diyerek suçlamaları reddetti.





Zarf trafiği soruldu



Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fırat Sinan Kandemir, sorgu sırasında şüphelilere polisin teknik takip sırasında elde ettiği detaylarla ilgili sorular yöneltti. Savcı, Atatürk Havalimanı Kargo Terminali Müdürü Hayrettin Eker makam odasında polis kamerasıyla tespit edilen rüşvet görüntüleriyle ilgili ilginç yanıtlar verdi.





İşte bu ifadeler:



Zarf cebine sığmıyor



22.10.2010

Çelebi Antrepo’da görev yapan Erkan Uzunalioğlu odaya girerek ceketinin sağ cebinden çıkardığı zarfı Hayrettin Eker’e veriyor. Eker zarfı önce ceketinin cebine koymaya çalışıyor ancak sığdıramayınca askıdaki paltonun cebine koyuyor.

Hayrettin Eker bu görüntüler için “Görüntüdeki zarf içindeki madde Cialis isimli Viagra benzeri bir uyarcııdır. Para değildir” yanıtını verdi.

Paralar şehit çocuklarına

05.01.2011

Görüntüde ofise gelen bir şahıs cebinden çıkardığı zarfı Hayrettin Eker’e uzatıyor. Eker zarfı alarak içine bakıyor ve zarfı masanın üzerine fırlatıyor. Şahıs bir şeyler söyledikten sonra zarfı alarak tekrar Eker’e uzatıyor. Bu kez Eker zarfı alıp içindeki paraları alıyor ve cebine koyup zarfı da çöpe atıyor.

Hayrettin Eker 7 şehit çocuğu okuttuğunu, görüntüdeki kişinin MNG Antrepo’dan olduğunu ve bu çocuklara olan yardım parasını getirdiğini söyledi. Eker zarfı fırlatma nedeni olarak için de sadece 4 çocuk için para bulunmasına kızdığını söyledi.

Elinde doku kaybı var o yüzden hep eli cebinde

Avukatları Hayrettin Eker’in elinde doku kaybı olduğu için zaman zaman elini açamadığını ve elini cebine soktuğunu belirterek “Elini cebine atınca cebine birşey bıraktı sanılmasını sağlayabilir. Burada kaçakçılık eylemi yoktur. Bir an için bu paraların alındığını kabul etsek bile kaçakçılık eylemi bulumadığından suç sayılmaz.” diyerek müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti.

‘Avucunun içindeki Viagra’

22.10.2010

Zeki isimli bir kişi gelerek sağ avucunun içinde bulunan rulo şeklindeki bir nesneyi uzatıyor ve Eker alıyor.

Eker bu görüntülere şöyle cevap verdi: “Zeki Gülmüş, Gülmüş Müşavirlik’in sahibidir. Kendisi sadece uçak ithal eder. O tarihte bana 50 ya da 100 TL parayı temizlikçilere vermek üzere verdi. Şimdi görüntüyü tekrar izlediğimde anladım o verdiği para değil viagradır. Bana orada avucunun içinde bulunan viagraları vermiştir”

Müdürün cebinden servet çıktı...

07.01.2011

Nevzat Tunçtürk isimli şahıs odaya girerek çantasından çıkardığı içi dolu beyaz zarfı Hayrettin Eker’e uzatıyor. Zarfı alan Eker zarfın içindeki paraları alarak cebine koyuyor ve zarfı çöpe atıyor. Görüntülerin kaydolması üzerine Hayrettin Eker’in ofisine düzenlenen baskında yapılan üst aramasında üzerinden 7 bin dolar ele geçirildi. Ceplerinden de 6 bin 345 TL para çıktı.

Savcılığın bu paraların ve ikametinde çıkan 11 bin 810 TL’nin kaynağını sorması üzerine Hayrettin Eker “Nevzat’ın verdiği 7 bin dolar parayı borç vermiştim. Diğer para ise borç için bulundurduğum paradır.