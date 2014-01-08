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Dünya

Rüşvet alırken yakalanan vekil cezaevine konuldu

Romanya'da Yolsuzlukla Mücadele Kurumu savcılarının talebi üzerine rüşvet alırken yakalanan vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

08 Ocak 2014 14:43

Romanya’da rüşvet alırken suçüstü yakalanan milletvekili, tutuklanarak cezaevine konuldu. İktidardaki koalisyonun muhafazakar kanadına üye milletvekili Gheorghe Coman, devlet dairesinde işe yerleştirme karşılığında bir vatandaştan 700 euro rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı.

Yolsuzlukla Mücadele Kurumu (DNA) savcılarının talebi üzerine, Coman’ın dokunulmazlığı parlamentoda kaldırıldı. Milletvekili, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Ancak olayın peşini bırakmayan yolsuzlukla mücadele savcıları karara itiraz etti. Yüksek Mahkeme’nin tutuklama yönündeki kararı üzerine, milletvekili Coman, istihbarat teşkilatının katkısıyla, trafikte durdurularak cezaevine götürüldü.

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