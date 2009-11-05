Rüşvet alıken görüntülenen 61 polis ihraç edildi

Ankara’da minibüslerden, duraklardaki değnekçiler aracılığıyla düzenli olarak rüşvet aldıkları teknik takipler sonunda belgelenen ve aralarında emniyet amirleri de bulunan 61 polisin meslekten ihraç edilmesi istendi.



Ankara’da gerçekleştirilen, son yılların en büyük rüşvet operasyonu sonunda 68 trafik polisi hakkında başlatılan idari soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten müfettişler 61 polisin “meslekten ihracını” istedi. Müfettişlerin hazırladığı dosya Disiplin Kurulu’na gönderildi.

Şubat ayında bazı trafik polislerinin minibüs ve bazı taksi duraklarında “değnekçi” adı verilen kişilerden sistematik olarak rüşvet aldığı iddiasıyla operasyon gerçekleştirildi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma öncesinde teknik takip de yapıldı. Organize suç örgütü içinde yer alanlar hakkında telefon dinlemesi gerçekleştirilirken, görevli polisler gizli kamera çekimleri de yaptı.



Soruşturma 7 ay sürdü



Söz konusu dinleme kayıtları ve gizli kamera çekimleri de adli soruşturma dosyasında yer aldı. İki aşamalı operasyon kapsamında 50’den fazla trafik polisi hakkında “rüşvet aldıkları” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü adli soruşturmaya paralel olarak idari soruşturma başlattı.



Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal’ın talimatıyla görevlendirilen 3 kişilik polis başmüfettişi grubu, adı geçen trafik polisleriyle ilgili idari soruşturmaya başladı. Yaklaşık 7 ay süren idari soruşturmayı yürüten polis müfettişleri geçtiğimiz günlerde çalışmalarını tamamladı.

Müfettişler, eldeki bilgi ve belgeleri değerlendirirken, haklarında adli soruşturma açılmayan başka polislerin de rüşvet çarkı içinde yer aldığını saptadı.



7 polis suçsuz bulundu



Müfettişler, soruşturmalarında 68 trafik polisiyle ilgili değerlendirme yaptı. Tanıkların yanı sıra halen cezaevinde olan bazı trafik polislerinin de ifadelerine başvuran müfettişler, rüşvet çarkını tüm boyutlarıyla tespit etti. Müfettişler, emniyet teşkilatının son yıllardaki en geniş çaplı soruşturması sonunda Ankara Emniyeti’nde görevli çeşitli rütbelerdeki 61 trafik polisi hakkında “meslekten ihraç” cezası verilmesini istedi.



Müfettişler, 7 polisle ilgili bir suç unsuru bulamadı. Müfettişlerin hazırladığı dosya kısa süre önce Emniyet Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu’na ulaştı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu, önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıda 61 polisin ihracının istendiği dosyayı karara bağlayacak. Kurul dosyayı görüşürken haklarında meslekten ihraç cezası istenilen polislerin son savunmalarını da alacak.