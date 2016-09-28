Rüşvet alan İngiltere teknik direktörü Sam Allardyce istifa etti

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Sam Allardyce rüşvet görüntülerinin basına sızdırılmasının ardından görevinden istifa etti.

Daily Telegraph gazetesinin muhabirleriyle federasyonun transfer kurallarının boşluklarından yararlanmak için 400 bin sterlinlik anlaşma yaptığı görüntülerin Ada Basını'na sızdırılmasının ardından, 67 günlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere Futbol Federasyonu da 61 yaşındaki teknik adamın büyük bir hata yaptığını kabul ettiğini belirterek karşılıklı anlaşma sonucunun istifa kararı alındığını söyledi.