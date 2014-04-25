Rüşvet, AKP'nin 4 eski bakan hakkında hazırladığı yeni fezlekeye girdi

Yolsuzluk komisyonu önergesini yenileyen AKP, ilk önergede bulunmayan 4 eski bakan hakkındaki suçlamalara bu kez yer verdi. Önergede, ‘rüşvet’, ‘kaçakçılık’, ‘nüfuz ticareti’ ‘resmî belgede sahtecilik’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamalarının soruşturulması istendi.

AKP, adı yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna karışan 4 eski bakanla ilgili soruşturma önergesini yeniledi. Yeni önergede eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki ‘rüşvet’, ‘kaçakçılık’, ‘nüfuz ticareti,’ ‘resmî belgede sahtecilik’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamalarının soruşturulması istendi. Seçimlerden önce alelacele verilen ilk önerge, içinde suç isnadı olmadığı için muhalefet tarafından ‘aklama önergesi’ olarak değerlendirilmişti.

AKP’nin dün Meclis Başkanlığı’na verdiği önerge öncekine göre daha detaylı yazılırken, eski bakanlarla ilgili suç iddialarına madde madde yer verildi. CHP’nin verdiği dört ayrı soruşturma önergesi ile birlikte AKP’nin önergesinin Meclis TV yayınlarının olmadığı 5 Mayıs Pazartesi günü Genel Kurul’da görüşülmesi planlanıyor. Soruşturma Komisyonu’nun kurulabilmesi için Genel Kurul’da ‘gizli’ oylama yapılacak. AKP yöneticilerinin ‘Komisyon kurulmasını istiyoruz’ demesine rağmen AKP’li vekillerin gizli oylamada ‘evet’ dememesi halinde komisyon kurulamayacak. Soruşturma komisyonu kurulursa 2 ay normal, 2 ay da ilave süre kullanabilecek. Meclis, 1 Temmuz’da tatile gireceği için komisyon 2 aylık süresini tamamlayamayacak. Tatilde süre işlemeyeceği için komisyon çalışmalarına 1 Ekim’den itibaren devam edilecek. Bu durumda soruşturma komisyonunun raporunun hazırlanması ve oylanması Köşk seçimlerinden sonraya kalacak.

Önergede soruşturulması istenen iddialar şöyle yer aldı:

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: Reza Zarrab’dan sağlanan, miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddî menfaatler karşılığında, bu şahsın İran’a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağladığı, Gana’dan kaçak yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adlî ve idarî soruşturmaları engelleyerek, altının Dubai’ye çıkışını sağlamaya çalıştığı iddia edilmektedir. Eski Ekonomi Bakanı Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan tarafından işlendiği iddia edilen eylemler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet, 5237 sayılı TCK’nun 204. (resmî belgede sahtecilik) ve 252. (rüşvet) maddelerine tekabül ettiğinden, bu iddiaların gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması gereği ortaya çıkmaktadır.

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler: Reza Zarrab’dan sağlanan, miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddî menfaatler karşılığında; bu şahsın araçlarına trafikte emniyet şeridini kullanma imtiyazı verdiği ve adı geçen şahıs için koruma polisi görevlendirdiği, bu şahısla birlikte gözaltına alınan bazı şüphelilerin ve yakınlarının yasaya aykırı olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığına geçirilmesini sağladığı, bu şahısla ilgili adlî veya istihbarî çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması için talimat verdiği, bu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi için girişimde bulunduğu iddia edilmektedir. Eski İçişleri Bakanı Mardin Milletvekili Muammer Güler tarafından işlendiği iddia edilen eylemler, 5237 sayılı TCK’nın 204. (resmî belgede sahtecilik), 255. (nüfuz ticareti), 252. (rüşvet) ve 285. (gizliliğin ihlali) maddelerine tekabül ettiğinden, bu iddiaların gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması gereği ortaya çıkmaktadır.

Eski Avrupa Birliği Bakanı İstanbul Milletvekili Egemen Bağış: Reza Zarrab’dan sağlanan, miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddî menfaatler karşılığında; bu şahsın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile yakınlarına vize alınması işleri için aracılık ettiği, bu şahısla ilgili bir soruşturma olup olmadığı yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarda araştırılma yapılmasını sağladığı, bu şahsın faaliyetiyle ilgili olarak basında haber yapılmasının önlenmesi için girişimlerde bulunduğu iddia edilmektedir. Eski Avrupa Birliği Bakanı İstanbul Milletvekili Egemen Bağış tarafından işlendiği iddia edilen eylemler, 5237 sayılı TCK’nın 255. (nüfuz ticareti) ve 252. maddelerine (rüşvet) tekabül ettiğinden, bu iddiaların gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması gereği ortaya çıkmaktadır.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bir suç örgütünün yönetici ve üyelerinin kendilerine sağlanan ve miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı menfaatler karşılığında kişiye özel imtiyazlı imar planlarını onaylattıkları, imar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetimlerden sorunsuzca geçmelerini sağladıkları iddia edilmektedir. Bu eylemlerin bir kısmının eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar’ın görevde olduğu sırada ve onun bilgisi doğrultusunda gerçekleştirildiği ayrıca bu Bakanlıktan iş alan bazı şirketlerin yemek işlerinin yakınlarının ortağı olduğu şirketlere verilmesi için tavassut ettiği iddia edilmektedir. Erdoğan Bayraktar tarafından işlendiği iddia edilen eylemler, 5237 sayılı TCK’nın 255. (nüfuz ticareti) ve 251. (görevi kötüye kullanma) maddelerine tekabül ettiğinden, bu iddiaların gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması gereği ortaya çıkmaktadır.