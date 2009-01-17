Rüştü'yü ağlatan maç

Beşiktaş'ın milli file bekçisi Rüştü Reçber, 19 yıllık futbol yaşantısı boyunca, Denizlispor-Fenerbahçe maçı sonrası şampiyonluğu kaybedince hüngür hüngür ağladığını açıkladı.



Para biriktirmeyen futbolcunun köprü altında şarapçı olacağını belirten Reçber, batıl inançları olmadığını ancak, eşi ve kızının kendisinin maçta giydiği kaleci kazağının benzeri renkteki kıyafetle ekran başından kendisine dua ettiklerini söyledi



Üç direk arasında 19 yıllık kariyerinde sayısız kez milli formayı giyen Beşiktaş'ın tecrübeli eldiveni Rüştü Reçber, merkezi Kayseri'de bulunan Boydak Holding'in yayın organı "Bizbize" dergisine verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu. Maça çıkmadan Ayet-el kürsi, Felak, Nas ve İhlas sürelerini okuduğunu ve batıl inançları olmadığını söyleyen kaleci Rüştü "Benim bu tür davranışım olmaz ama, eşim ve kızım Tuana maçlardan önce arayıp hangi renk forma giyeceğimi sorar. Ben hangi renk forma ile sahaya çıkacaksam ,eşim Işıl ve kızım Tuana da o renkte bir giysi ile televizyon başına geçerek, benim için dua ederler. Ailem benim için yaşam kaynağım. Evde olmak çocuğumla birlikte oyun oynamak, onlarla zaman geçirmek benim için en büyük terapi" dedi.



Futbolculuk döneminin kısa olduğunu, o nedenle genç oyunculara birikim yapma ve tasarrufta bulunma çağrısında bulunan siyeh beyazlı takımın file bekçisi Rüştü Reçber şöyle konuştu:



"Futbolculuk kazançlı bir meslek olarka görülebilir. Ancak, şunun farkında olmak gerek. Bizimki ömür boyu yapılacak bir iş değil. Zamanında ağabeylerim beni uyarıyordu. Ben de genç arkadaşlarıma hatırlatmalarda bulunuyorum. Bugün para biriktirdir, yatırım yaptın, yaptın. Eğer yapmazsan, köprü altında şarap içersin diyorum. Olayı böyle değerlendirmek gerekiyor."



Rüştü Reçber, hayatında kendisini en çok duygulandıran ve ağlatan olayın, Denizlispor-Fenerbahçe maçı olduğunu söyledi. Tecrübeli kaleci, "Tek bir maçta ağladım. Fenerbahçe'de aynarken ligin son haftasında Denizli ile berabere kalıp, şampiyonluğu yitirmiştik. O maçtan sonra ağladım" diye spor sahalarında yaşadığı ilginç olayları dile getirdi.

