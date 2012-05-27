Rüştü'ye buruk veda

A Milli Takım, kaleci Rüştü Reçber'in jübilesini yaptığı maçta Finlandiya'ya 3-2 mağlup oldu.

2014 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, Red Bull Arena'da Finlandiya'ya 3-2 yenildi. Roman Eremenko'nun 19'uncu dakikada attığı golle yenik duruma düşen Ay Yıldızlı ekip, Burak Yılmaz'ın 21 ve 53'üncü dakikalardaki golleriyle skor üstünlüğünü yakaladı. Pukki 73'üncü dakikada ağları sarsarken, son sözü 90+2'de Hetemaj söyledi. Salzburg'da iki golün de asistini yapan Arda Turan, futbolcuyla dikkati çekti. Gürcistan galbiyetinin ardından Finlandiya'ya mağlup olan Milliler, üçüncü hazırlık maçını Salı Günü Bulgaristan ile oynayacak.

Türkiye 2 - Finlandiya 3

Stat: Salzburg Red Bull Arena

Hakemler: Manuel Schüttengruber, Stefan Kühr,Roland Riedel

Türkiye: Rüştü Reçber / Beşiktaş Dk. 40 Cenk Gönen / Beşiktaş), Semih Kaya / Galatasaray, Belir İrtegün / Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım / Kayserispor, Caner Erkin / Fenerbahçe (Dk. 66 Gökhan Töre / Hamburg), Emre Belözoğlu / Fenerbahçe, Hamit Altıntop / Real Madrid (Serdar Kurtuluş / Gaziantepspor), Mehmet Topal / Valencia, Arda Turan / Atletico Madrid, Umut Bulut / Toulouse, Burak Yılmaz / Trabzonspor Dk. 74

Finlandiya: Otto Fredrikson, Joona Toivio, Petri Pasanen, Jukka Raitala, Jere Uronen, Tim Sparv, Alexander Ring, Roman Eremenko, Roni Porokara, Teemu Pukki, Timo Furuholm

Gurbetçilerden büyük ilgi

Avusturya ve Almanya'dan gelen çok sayıda gurbetçi taraftar, karşılaşmayı izledi. Finlandiya Milli Takımı'nda kaleci Frederikson, ısınma hareketleri sırasında sakatlık geçirdi. Frederikson'un yerine Maenpaa, Finlandiya kalesini korudu. Macaristan ile yapılacak Ümit Milli maçı nedeniyle Soner Aydoğdu ve Alper Potuk, kamptan ayrılacak. Teknik sirektör Abdullah Avcı'nın bu oyuncuları A takıma alıştırmak için aldıklarını belirtti.