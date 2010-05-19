Rüştü'den jet yanıt: ispat ederse futbolu bırakırım

T24- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, sarı lacivertli takımın rakiplerini arayarak çeşitli söylemlerde bulunduğunu iddia ettiği Beşiktaş'ın kalecisi Rüştü Reçber, "Böyle bir şeyi ispat ederlerse yarın futbolu bırakırım" dedi.

20 yıldır futbolun içinde olduğunu ve çok sayıda arkadaşı bulunduğunu ifade eden tecrübeli kaleci, "Ankaragücü, Kasımpaşa, Trabzonspor'dan bir çok arkadaşım var. Ancak kimseyle maç öncesinde veya sonrasında Fenerbahçe'yle ilgili konuşmadım. Böyle bir şey varsa ispat etsinler. Böyle bir şeyi ispat ederlerse, yarın futbolu bırakırım. Böyle bir şeyi kendi takımımın çıkarı için de yapmam, başka takımın başarısı için de yapmam. Bu büyük bir ithamdır. Gerekirse hukuksal yola başvuracağım" dedi.

Ankaragücü'nün yardımcı antrenörü Ümit Özat ile uzun yıllardır tanıştığını belirten Rüştü Reçber, "Zaten maç 3-0 bitti. Benim öyle bir arzum olamaz. Ümit Özat da kendi takımının başırısı için uğraşacaktır zaten. Kimseyi Zan altında bırakmadım, bırakmam. Koca Fenerbahçe camiası karşısında denizde kum tanesiyim. Benim o kadar gücüm olsa, sonuçların farklı olması lazımdı. 12 yıldır ekmek yediğim yer orası. Böyle bir şey beni üzdü" dedi.

Bursaspor maçında yediği gollerde hata yaptığı yönündeki iddialara da yanıt veren Rüştü, şunları söyledi:

"Bursaspor'da yediğim golde Sercan'ı takip ederken, o pası verdi ve golü attılar. Bu golde bir şey aranmaz. İnsan güler herhalde. Ben hem üzülüyorum, hem de gülüyorum. Böyle bir ithamda bulunmak üzücü. Bunun gereğini yapacağım."