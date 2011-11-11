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Spor

Rüştü ve İbrahim Toraman, takımla çalıştı İSTANBUL (A.A)

11 Kasım 2011 22:36

-Rüştü ve İbrahim Toraman, takımla çalıştı İSTANBUL (A.A) - 11.11.2011 - Beşiktaş, 3 günlük izinin ardından, Galatasaray ile 20 Kasım Pazar günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Carlos Carvalhal'ın yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak altında basına kapalı  yapılan antrenmanın 1.5 saat sürdüğü ifade edildi. Takım halinde yapılan ısınma koşuları ile başlayan, istasyon, pas ve yarım sahada taktik çalışması ile devam idmanın, çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.  Sakatlığı süren Ersan Gülüm'ün normal programına devam ettiği, milli takımlardan dönen oyuncular Necip Uysal ve Umut Kaya ile tedavileri tamamlanan Rüştü Reçber ve İbrahim Toraman'ın takımla birlikte çalıştığı belirtildi.   Milli takımlarda olan oyuncular Egemen Korkmaz, İsmail Köybaşı, Cenk Gönen, Mustafa Pektemek, Atınç Nukan, Filip Holosko, Veli Kavlak, Ricardo Quaresma ve Hugo Almeida'nın yanı sıra, ülkelerinden yarın akşam dönecek olan Guti Hernandez ve Simao Sabrosa'nın çalışmada yer almadığı dile getirildi. Tedavilerine devam edilen oyunculardan Ekrem Dağ ve Muhammed Demirci'nin de idmanda yer almadığı ifade edildi.  Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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