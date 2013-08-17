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Spor

Rüştü Reçber'e milli görev

Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli kaleci Rüştü Reçber'e yeni bir görev verdi

17 Ağustos 2013 11:39

A Milli Takım formasını en fazla giyen futbolcu unvanını elinde bulunduran Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Milli Takımlar Genel Koordinatörlüğü'ne getirildi.

Yapılan açıklamada, A Milli Takım formasını en fazla giyen futbolcu unvanını elinde bulunduran Rüştü Reçber'in, milli takımlar genel koordinatörlüğü görevine getirildiği kaydedildi.

A Milli Takım formasını ilk kez 10 Ekim 1994 tarihinde oynanan Türkiye-İzlanda maçında giyen Rüştü Reçber'in, 1996, 2000 ve 2008 Avrupa Şampiyonası, 2002 Dünya Kupası ve 2003 Konfederasyon Kupası kadrosunda yer aldığı hatırlatılırken, 2003 yılında dünyanın en iyi üçüncü kalecisi seçildiği aktarıldı.

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