Rüştü Reçber: Türkiye Futbol Direktörlüğü'nün görev tanımını 3 yıldır kimse açıklayamadı

Eski milli kaleci ve Hürriyet yazarı Rüştü Reçber, TFF tarafından kovulmasına kadar Fatih Terim tarafından yürütülen 'Türkiye Futbol Direktörü' makamının görev içeriğinin 3 yıldır kimse tarafından açıklanamadığını savundu.

"Kişiye özel makam" getirilmemesi gerektiğini yazan Reçber, 'Türkiye Futbol Direktörü' makamının kaldırılmasını da 'En iyisi yapıldı' şeklinde yorumladı.

Rüştü Reçber'in 31 Temmuz 2017'de Hürriyet'te yayımlanan ‘"Kişiye göre makam’ bir daha gelmemeli" başlıklı yazısı şöyle:

"Bizler şöyle bir düzene alışığız; kişi gelir sistem kurmaya çalışır, tutarsa, sonrasında gittiği zaman yeni gelen kişi de o sistem içinde yer alır. İşin doğrusu bir sistem vardır ve bu sistem kişileri seçer ve yollar. Sonuçta sistemdir temel olan, kişiler değil.

TFF, Türkiye Futbol Direktörü makamını kaldırdı ve en iyisini yaptı. Bu makamın görev içeriğini 3 yıldır kimse açıklayamadı. TFF’nin bu kararı milli takımın başına getirilecek yeni teknik direktörü de rahatlattı. Böylelikle yeni hoca;

1- Altyapı ile uğraşmayacak,

2- Eğitim Dairesi gibi diğer birimlerle ilgilenmeyecek,

3- Kulüplerin işleyişinde ve düzeninde fikir sahibi olma zorunluluğu kalmayacak,

4- Esas işinden başka işlerle uğraşmayacak, yani bir koltuğa 3 karpuz sıkıştırmaya çalışmayacak. Sadece kendi işini yapacak. Tek düşüncesi; hazır olan futbolcuları belirleyip ülke milli takımını başarıya ulaştırmak için gerekli çalışmaları yapmak olacak.

Kurumsal bir yapıda mevkiler, kurallar ve düzen önemlidir. Umalım ki bir daha TFF, kişiye göre makam oluşturmaz ve milletin kafasını da karıştırmaz.

21 kişilik kadronun yararları

Şimdiye kadar Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 23 kişilik kadrolar oluşturulur, takımlar sahaya öyle çıkardı. Türk futbolunda önemli bir karar alındı; takımlarımız sahada artık 21 kişilik kadrolara sahip olacaklar. Bu, futbolumuza son derece olumlu yansıyacaktır. Nasıl mı?..

1- Teknik direktörler kadro kurarken zorlanmayacak.

2- Futbolcuların kadroya girme şansları artacak, dolayısıyla ümidi olmayanlar için kapı açılmış oldu.

3- Alt yapıdan A takıma daha fazla oyuncu çıkma şansı bulacak.

4- Teknik direktörlerin maç esnasında oyuna müdahale bazında elinde daha fazla seçenek olacak.

Tabii bu kararın eksi tarafı da var. O da sözleşme detaylarına göre futbolcu maliyetlerinin artacak olması. Ama önemli olan ‘yarar- zarar’ dengesinin ‘yarar’dan yana olmasıdır.

Böyle kararların futbolumuza faydalarını zamanla göreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın..

Ejder Toktay ve Eray Şamdan

Ejder Toktay, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu. Macaristan’da yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde judoda üçünü oldu. Karateci Eray Şamdan, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulubü’nün sporcusu. Yaş grubunda 6. kez Avrupa şampiyonu oldu. Her iki sporcumuzu da tebrik ediyorum.

Yöneticilerine de; doğru işler yapılırsa Türkiye’nin neresinde olursa olsun sporcu çıkarılabileceğini, bu doğrularda ısrar edilirse de kalıcı başarılar kazanılabileceğini ve 80 milyonluk ülkede 11 tane futbolcumuzu içimizden çıkaramazken bizlere yol gösteren zihniyet ve özverilerinden dolayı Türk halkı adına teşekkür ederim.