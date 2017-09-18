Rüştü Reçber: Kameni, Beşiktaş derbisinde oynamayı garantiledi

Eski kaleci, spor yorumcusu ve Hürriyet yazarı Rüştü Reçber, Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında 3 puanı 4 golle aldığı maçta dün akşam Volkan Demirel'in yerine 11'de başlayan Carlos Kameni'nin, sarı-lacivertli takımın haftaya oynayacağı Beşiktaş derbisinde formayı garantilediğini yazdı.

Sarı-lacivertli ekibin zihinsel olarak çok iyi hazırlandığını ve rahat bir oyun sergileklerini vurgulayan Reçber, maçın kırılma anında golü kaydeden Mathieu Valbuena'yı maçın adamı olarak gösterdi.

Rüştü Reçber'in Hürriyet'te 18 Eylül 2017'de "3 puandan emindiler" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Ligin 5. haftası olmasına rağmen Fenerbahçe için kazanmak zorunda olduğu bir maçtı.

İlk 20 dakika orta sahaların saf dışı kalıp, topun bir o kalede bir bu kalede görünmesi gol olacağının sinyallerini verdi. Tabii Alanya’nın ofansif oyun anlayışında olması Fenerbahçe’nin de sahada daha çok görünmesini kolaylaştırdı. Emre Akbaba, Fernandes ve Love hep Fenerbahçe kalesi önünde olmaya çalıştı. Pozisyon üretmek için çok uğraştılar, zaten yakaladıklarında da golü buldular.

Cömertçe harcadılar

- Fenerbahçe’nin zihinsel olarak çok iyi hazırlandığını, çok rahat olduklarını maç genelinde gördük. Hele bir de karşısında oynamaya çalışan takım olunca Fenerbahçe için işler daha kolay oldu.

Burada en önemli olan, rakip kaleye nasıl gidileceğiydi.

Fenerbahçe bunu özellikle kanatları kullanarak yaptı. Bu kanatları kullanarak yakaladığı pozisyonlarda ilk yarıda 2 gol buldu.

En büyük sıkıntısı Alanya’nın özellikle ikinci yarının ilk 10 dakikasındaki baskısını kırmasıydı.

Janssen kişisel becerisi ile kazanılan penaltı skorda avantajı getirse de yine klasik sorunu ile karşılaştı Fenerbahçe. O da maçı koparabilecekken rakibi cesaretlendirecek pozisyonlar vermesiydi. Oyun disiplininden kopan Alanya’ya karşı özellikle 2. golden sonra yakaladıkları pozisyonları cömertçe harcadılar. Bunların karşılığında Alanya da bulduğu pozisyonlarda aynı şekilde hareket edince Fenerbahçe bu önemli maçı kazandı.

Kale Kameni'nin

- Janssen ilk 11’deki ilk maçında göz doldurdu. Biraz daha fizik olarak hazır olursa faydalı bir transfer olduğunu hep beraber görürüz. Fenerbahçe’de kaleciler açısından bir kırılma maçıydı. Kameni’ye pek fazla iş düşmese de takımın galip gelmesiyle Beşiktaş derbisinde oynamayı garantiledi.

Maçın adamı: Valbuena

- İlk goldeki katkısı, oynadığı kanatları etkili kullanması ve morallerin bozulduğu anda attığı golle maçın Fenerbahçe adına en önemli adamıydı.