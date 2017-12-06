Rüştü Reçber, Galatasaray’da yaşananlar üzerinden Terim'e yüklendi

Hürriyet gazetesi yazarı eski milli futbolcu Rüştü Reçber, bugünkü köşesinde Fatih Terim'e ve Dursun Özbek'e yüklendi. Reçber, Fatih Terim'in ismini yazıda geçirmezken ondan "kulislerde konuşulan isim", "o kişi", "ismi geçen kişi" diye bahsetti.

Rüştü Reçber, Galatasaray’da yaşanan kriz ortamıza ilişkin, ‘’Rakiplerinin yapamadığını Galatasaray’ın kendi yönetimi yapmıştır. Bu ortamın hazırlanmasında parmakları vardır ve hiç kusura bakmasınlar kendi içlerindeki “Bizans oyununa” yenik düşmüşlerdir’’ diye konuştu.

Fatih Terim’in takımın başına gelmesinin kriz ortamı yaratacağı konusunda uyarılarda bulunan Reçber, ‘’ Yakın zamana dek G.Saray’ın rakipleri, “Acaba ne yapabiliriz” derken, şimdi ellerini ovuşturup, “Gerek kalmadı” deyip kenara çekildiler ve daha da karışık hâl alacak ortamı izlemeye başladılar’’ ifadesini kullandı.

Rüştü Reçber’in 06.12.2017 tarihinde Hürriyet’te yayınlanan, ‘’Gündemdeki isim!.. Ve Dursun başkana uyarı’’ başlıklı yazısı şöyle:

8 hafta olmuş Galatasaray almış başını gidiyor.

Rakipler bile şaşırıyor. Sadece 3 puanları almakla kalmıyor Galatasaray, korku salarak ilerliyor. Ve 9. hafta Fenerbahçe maçı berabere bitiyor, kulislerde bir isimle birlikte “Büyük maçlarda Galatasaray takımı sahada yok” söylemleri dolaşmaya başlıyor..

Hazırlıklara start veriliyor. Arkasından Trabzonspor mağlubiyeti geliyor ve kulislerde konuşulan isim biraz daha sesli şekilde gündeme geliyor.

Derken, Başakşehir ve son Beşiktaş maçlarıyla birlikte o isim tavan yapıyor...

Başkan Özbek maç sonu açıklama yapıyor: “Takıma ve bize güvenin.”

Konuşmasında Tudor’un ismi bile geçmiyor..

Kulislerde adı geçen şahıs da açıklama yapıyor.. “Beni kimse aramadı” diye..

Biz de inandık!

Şimdi durum şudur... Rakiplerinin yapamadığını Galatasaray’ın kendi yönetimi yapmıştır. Bu ortamın hazırlanmasında parmakları vardır ve hiç kusura bakmasınlar kendi içlerindeki “Bizans oyununa” yenik düşmüşlerdir.

Yani anlayacağınız, daha önce defalarca gördüğümüz senaryo tekrar gerçekleşmek üzere.

Hatta belki de gerçekleşti.

Eğer açıklanmıyorsa bilin ki sebebi, o kişinin giderken sergilediği tutumun hâlâ Galatasaray taraftarının hafızasında oluşudur.

Yakın zamana dek G.Saray’ın rakipleri, “Acaba ne yapabiliriz” derken, şimdi ellerini ovuşturup, “Gerek kalmadı” deyip kenara çekildiler ve daha da karışık hâl alacak ortamı izlemeye başladılar.

Benden söylemesi sayın başkan

Sayın başkan Dursun Özbek’in Galatasaray için her şeyi yaptığı malum. Bunu kimse inkar edemez..

Ama son dönemde gelişen durumlarda gerekli tepkileri verememiş, uygun söylemleri ortaya koyamamıştır.

Eğer camianın başı olarak bunları yapabilseydi, inanın Galatasaray bu noktada olmazdı.

Şimdi kendisine bir uyarıda bulunayım....

Diyelim ki teknik direktörü yolladınız.

Diyelim ki ismi geçen kişiyi getirdiniz.

Diyelim ki şampiyon oldunuz...

Ama olmayacak iki şey var;

Başkanlığınızı sorgulayacaksınız.

Şampiyonluğun keyfini bile çıkaramayacaksınız.

“Bu da nereden çıktı” demeyin.

Çok geriye gitmeden Ünal başkana sorabilirsiniz!"