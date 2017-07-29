Rüştü Reçber, Fatih Terim hakkında suç duyurusunda bulundu

Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Fatih Terim için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Hürriyet Spor Arena'dan İsmail Er'in haberine göre, Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Fatih Terim'in Reçber için açtığı dava sonrası kendilerinin de Terim için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Reçber'in avukatı Nail Gönenli'nin o açıklaması şöyle:

"Tehdit, hakaret, şantaj..."

"Fatih Terim'in bize 3 kuruşluk dava açmasının ardından bize gönderdiği e-mail içeriği sebebiyle savcılığa suç duyurusu ve manevi tazminat dava açma kararı aldık. 2 ayrı dava açtığı manevi tazminat davası dahi hakaret içerikli ve manalı olduğundan tehdit, hakaret, santaj içerikli e-mailinden dolayı savcılık şikayeti ve buna bağlı olarak kişilik haklarımızın ihlal dildiğinden dolayı manevi tazminat davası açtık."

Ne olmuştu?

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kendisine yönelik olarak “Birileri sizi görevden almadan kendi gururunuzla bırakmanız lazım değil mi?” diyen eski Milli Takım kalecisi Rüştü Reçber'e "Haddimi aşıyor muyum’ diye 2-3 kez düşün; ektiklerin sana zarar vermesin!” diye yanıt vermişti. İki isim arasındaki gerilim köşe yazıları ve mektuplar aracılığıyla tırmanmıştı.

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