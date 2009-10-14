Rüştü Reçber de bırakıyor

(A) Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli file bekçisi Rüştü Reçber, yarın oynanacak Ermenistan maçının muhtemelen son milli maçı olacağını belirterek, “Bu konuda kararlıyım” dedi.Milli futbolcular Arda Turan ve Tuncay Şanlı ile birlikte düzenlenen basın toplantısına katılan Rüştü Reçber, “Milli takımı bırakmıştın. Fatih hocayla geri döndün. Şu aşamada ne düşünüyorsun?” yönündeki soruya, şu yanıtı verdi: “2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra milli takımı bırakmıştım, ama geçen zaman içerisinde sayın hocamız tekrardan davet etti, çağırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Milli duygular taşıyan bir insan olarak, tekrar geri geldim. Bundan sonraki kararım ne olacak? Hocam bıraktı, benim de muhtemelen bu son maçım olacak. Kesin bu konuda kararlıyım. Ama milli takımlar bırakılır, çağrıldığınız zaman her zaman göreve hazır olursunuz.”