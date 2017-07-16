Rüştü Reçber: "Cumhurbaşkanımız'ın kapısı çalınacak ve 'kurtarın bizi' diyecekler!"

Eski Milli Takım kalecisi ve Hürriyet yazarı Rüştü Reçber, Süper Lig ekiplerinin transfere harcadıkları paranın miktarını eleştirdi. Yayın gelirlerinin artması nedeniyle kulüplerin 'parayı nasıl harcayacaklarını şaşırdığını" söyleyen Reçber, kulüplerin ekonomik olarak sıkıntılar yaşayacağını ve sonunda Cumhurbaşkanı'ndan 'kendilerini kurtarmalarını' isteyeceklerini savundu.

Harcanan paraların düzenlenmesi için 'Spor Yasası' çıkması gerektiğini vurgulayan eski milli kaleci, durumun içinde sadece büyük takımların değil, 'diğer' takımların da olduğunu yazdı.

Rüştü Reçber'in 16 Temmuz 2017'de Hürriyet'te yayımlanan Cumhurbaşkanımız’a ‘Kurtarın bizi’ diyecekler" başlıklı yazısı şöyle:

Kulüplerimiz yeni naklen yayın ihalesiyle gelirlerinin yüzde 49 arttığını görünce nasıl para harcayacaklarını şaşırmış görünüyor.

Büyüklerin dışında, diğer takımlarımız da aldılar başlarını gidiyorlar! Bu işin sonlanması için ne lazım biliyor musunuz? Bir türlü çıkarılamayan Spor Yasası. İki yıldır üzerine basa basa vurguladığımız gibi;

1- Kulübü zarara uğratan harcamalardan yöneticiler sorumlu olmalı,

2- Transfer harcamaları gelir-gider dengesine göre yapılmalı,

3- Vergi düzenlemesi ile amatör şubeler canlandırılmalı.

Şayet bu Spor Yasası çıkmazsa ne olur biliyor musunuz?

a-) Zaten teknik olarak batakta olan bazı şirket kulüplerimiz iflaslarını isteyecek.

b-) Kulüplerimiz yabancılara satılacak.

Ya da...

Cumhurbaşkanımız’ın kapısı çalınacak ve ‘Kurtarın bizi’ diyecekler.

Cengiz Ünder'in bize öğrettikleri

İKİ yıl önce Altınordu’da iken Abdullah Avcı’nın radarına takılan ve geçen sene Başakşehir’e transfer edilen Cengiz Ünder’in sadece bir yıl içinde Türkiye’den yurt dışına satılan en pahalı futbolcu olarak Roma’ya gideceğini kimse hayal bile edemezdi.

Ama gerçekleşti, hem de sessiz sedasız.

Bir iş doğru yapılırsa, yaptığın işte ısrar edersen ve bunda proje, planlama, vizyon varsa kazanma olasılığın her zaman yüksektir. Bu vesileyle;

1- Altınordu Kulübü’ne ve yönetimine,

2- Abdullah Avcı’nın scout ekibine,

3- Transferi gerçekleştiren Başakşehir yönetimine,

4- Başakşehirli oyunculara,

5- Milli takım ekibine,

6- Abdullah Avcı’ya,

Bize bu gururu yaşattıkları çok teşekkürler.

Aykut Kocaman'ın teknik kadrosu

Saydım; Aykut Hoca dahil 11 kişi.

Futbolumuzda saha kenarı ekibinin hangi noktaya geldiğini gördüm.

İnsanın kampta canı sıkılırsa futbolcularla 11’e 11 maç yapacak hale gelmişiz.

Önceden teknik adam, yardımcısı, doktor ve masör vardı. Şimdi bakıyorum da, sağlık ve malzemeci ekibinin dışında tam teşekküllü bir ekip var. Onları da eklersek yedek kulübesi de hazır görünüyor. Teknik anlamda futbolda geldiğimiz nokta sevindirici, lakin yönetme şeklinde hâlâ aynı zihniyete sahip olunca bunca yapılan güzel işler de heba oluyor.

Cedi Osman ve LeBron James

Furkan Korkmaz NBA’e giderek bizi sevindirdi. Şimdi de Cedi Osman’ımız gitti. Cedi için bir hayaldi ve gerçekleşti. Düşünün, bir efsane ile yani LeBron James ile beraber oynayacak. Türk halkı olarak hep yanlarında olacağız. Her iki sporcumuza da sonsuz başarılar dilerim..

Galatasaray geleceği düşünmeli...

Galatasaray yönetiminin Riva Projesi ile kulübün geleceğine dair çok önemli bir işe imza attığını yazmıştım. Ve aynı zamanda, artan gelirlerin yanında transfer planlamasını yaparken de doğru hareket edilmesi gerektiğini, aksi takdirde yapılan güzel işin hiçbir işe yaramayacağını da belirtmiştim. Görüyorum ki gidişat iyi değil. Yine bol keseden harcamalar ve havaya saçılan paralar. Galatasaray, geleceğini düşünerek hareket etmeli. Yoksa şimdiden geleceğini satmış olur...