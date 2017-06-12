Rüştü Reçber: Arda Turan'a tuzak kuranlar, saklanacak delik arayacak!

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Rüştü Reçber, Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'yi darp etmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak "Arda’nın davranışını ve yerini kabul edemem. Sevgili Bilal Meşe’ye de ‘Geçmiş olsun’ derim. Ama yangına körükle giden bir hoca ile yönetimin ve bu olayın gerçekleşmesine ortam sağlayanların hiç mi kabahati yok?" dedi.

"Darp" olayının kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine Arda Turan, "Pişman değilim, kendimi kuş gibi hissediyorum" diyerek Milli Takım kariyerini sonlandırmıştı.

"Bakın, tıpkı Volkan Demirel olayındaki gibi, ortam hazırlandı, beklenildi ve Ardada gelip bu tuzağa düştü. (Volkan’ı bu konuda 6 ay önce uyarmıştım)" ifadesini kullanan Reçber, "Bu tuzağı kuranlar belli. Ve bir gün nasılsa her şey gün yüzüne çıkacak. Bu insanlar kimsenin yüzüne bakamayıp, saklanmak için delik arayacak" görüşünü dile getirdi.

Rüştü Reçber'in Hürriyet'te "Arda'ya tuzak kuranlar, saklanacak delik arayacak!" başlığıyla yayımlanan (12 Haziran 2017) yazısı şöyle:

Her maç öncesi bir kriz, bir kaos... Artık bıkkınlık geldi.

Evet, kesinlikle ortada yanlış bir hareket var. Ancak bu, Arda’yı topla halde yerden yere vurmayı, itibarsızlaştırmayı haklı gösterir mi?

İnsanın olduğu yerde hata da vardır. Herkes böyle söyler. Ancak bunun kişiye göre değiştiğini de çok gördük, görüyoruz...

Hocaları, Arda ve arkadaşlarını ihanet ve şerefsizlikle suçlarken susanlar, şimdi ortaya çıktı.

Arda’nın davranışını ve yerini kabul edemem. Sevgili Bilal Meşe’ye de ‘Geçmiş olsun’ derim. Ama yangına körükle giden bir hoca ile yönetimin ve bu olayın gerçekleşmesine ortam sağlayanların hiç mi kabahati yok?

Volkan da tuzağa düşmüştü

Bakın, tıpkı Volkan Demirel olayındaki gibi, ortam hazırlandı, beklenildi ve Ardada gelip bu tuzağa düştü. (Volkan’ı bu konuda 6 ay önce uyarmıştım).

Bu tuzağı kuranlar belli. Ve bir gün nasılsa her şey gün yüzüne çıkacak. Bu insanlar kimsenin yüzüne bakamayıp, saklanmak için delik arayacak.

- Hocanın maç öncesi imalı konuşmalarına bakın.. Yine yarım ağızla söylenen cümleler ve hedef saptırmalar...

- Bir tarafta Bilal Meşe’nin ismini söylerken, diğer taraftan onu alkışlatmış futbolcusunun adını anmıyor.

Açıkçası Arda yokmuş gibi davrandığını görünce hem utandım, hem üzüldüm. Ama bu açıklamaları yapanın kim olduğunu kendime sorunca şaşırmamak gerektiğini de düşündüm.

- Yalnız hocanın unuttuğu bir şey var. O da, kendisini alkışlatan diğer isimlerin kafasında oluşan “Acaba sıra bizde mi” sorusu...

Beklediğim bir şey var

- Başkan desen, farklı telden çalıyor. Arda’ya sahip mi çıktı, yoksa yine farklı bir hesabın içine mi girdi bilinmez. “Bizim de kabahatimiz var” diyeceğine olayı siyasi boyuta getirip kapattı. Gerçi Başkan alışık.. Geçen sefer de olayları başka nedenlere bağlamıştı. Oysa krizi yönetebilse, bunları konuşuyor olmazdık.

Hala devam ediyorlar aklımızla oynamaya. Ama gün gelip hesap sorulacak, bu böyle bilinsin!

İşin aslını söyleyeyim... Futbolda köklü değişim yaklaşıyor ve onlar bunu hissediyor. Kendi düşüncelerine göre sığınabilecekleri tek liman kaldı fakat orada kalma süreleri de bitmek üzere..

- Dünkü maç mı? Bende ne maç izleme isteği vardı, ne iştahı... Bu kutsal formayı en fazla giymiş kişi olarak ben bu noktaya gelmişsem futbolseverler ne durumdadır, söylememe gerek yok.

- Bu forma için emek veren, futbolcu kardeşlerimden bir şey bekliyorum. Onu da zamanla görebilecek miyim, bakacağız!