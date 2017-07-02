Rüştü Reçber, 'Arda Turan gerçeği'ni açıkladı: Teklif büyük

Eski Milli Takım kaptanı ve kalecisi Rüştü Reçber, Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılması yönündeki haberler hakkında yorumda bulundu. 30 yaşındaki oyuncuya Çin'den "Hiçbir futbolcunun 'hayır' diyemeyeceği bir teklif" geldiğini iddia eden Reçber, yeni teknik direktör Ernesto Valverde'nin de Arda'yı takımda tutmayı istemesine rağmen teklifin 'reddedilemez' olduğunu öne sürdü.

30 yaşındaki orta sahanın 'üstüne gidildiğini' vurgulayan Reçber, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferlerde harcadığı paranın miktarını da eleştirdi.

Rüştü Reçber'in 2 Temmuz 2017'de Hürriyet'te yayımlanan "İşte Arda gerçeği" başlıklı yazısı şöyle:

Dilimize doladık Arda Turan’ı, yanlış bir şey yaptı ya... Hiç affetmeyiz böyle bir şey yapan birini. Yakalamışız ya, fırsat bu fırsat, vur yerden yere. Ne futbolculuğu kaldı ne adamlığı...

Her gün ‘Barcelona Kulübü Arda’yı yollamak istiyor’ haberleri. Kilosunu kıyaslama haberleri falan filan. Hakikaten biz bozulmuşuz. İnsanı itibarsızlaştırmada üzerimize yok. Başka ülkelerde neler yaparlar futbolcular ve neyle karşılaşırlar haberimiz yok galiba. Herhalde bakmak istemiyoruz. Üstelik her şeyi de Google Amca’ya sorarken bir de!

Öyle bir teklif ki...

İşin aslı ne biliyor musunuz? Barcelona’nın yeni teknik direktörü Ernesto Valverde zaten kadro sıkıntısı çeken takımdan kimseyi yollamak istemiyor. Hele ki 12’nci, 13’üncü adam olan Arda’yı hiç. Fakat Çin’den Arda’ya öyle bir teklif var ki, gel gör ki Arda gitmek ister. Ama dediğim gibi Barcelona paranın esiri olursa verir, onun dışında Arda’yı satması mümkün değil...

Bu arada gelen teklife de hiçbir futbolcunun ‘Hayır’ diyemeyeceği türden. Böyle bir gerçek varken, Arda kardeşim olsun varsın sen sıkma canını, altın çamura düşmekle değer kaybetmez.

Bol keseden harcayanlar ülkesi

Transferde aldık başımızı gidiyoruz yine... Gelen futbolcu sayısında değil, ortaya attığımız boş paralardan dolayı. Bu yaşlarda bu paraları göremeyecek olan futbolcuları omuzlarda getiriyoruz yine. Hele bir de vergi cenneti olan ülkemizde.

Şimdi gelirlerimiz arttı diye bol keseden harcamanın ne faydası olacak? Biz ne zaman akıllı transferlerle karşılaşacağız? Tamam, önemli isimler şart. Lakin bu kadar harcamanın getirisi ne olacak? 33’lük Valbuena, 33’lük Gomis sana kaç yıl hizmet edebilecek? Tamam, Belhanda biraz genç ama ona verdiğin parayı 34 lig maçını kazansan ancak çıkarabileceğin gerçeği bütün bu politikanın yanlışlığını gözler önüne sermiyor mu?

Çinliler vazgeçerse ne olacak?

FIFA bir an önce bu olaya müdahale etmeli. Avrupa kulüpleri gelen bonservis bedellerinden çok memnunlar. Ne de olsa ‘alan memnun, satan memnun’zihniyeti. Fakat unuttukları bir şey var... Futbolcuların fiyatlarını artıran Çin, yarın bir gün ‘Ben bu anlayıştan vazgeçtim’ derse o zaman Avrupa kulüpler yüksek paralar talep eden futbolcularla nasıl baş edecek? Ondan sonra da tek çareleri kalacak; kulüplerini ‘Arap Sermayesi’ne satmak. O yüzden FIFA’nın bu riskin farkına varması lazım.

Yılmaz Vural'a saygısızlık

Futbolumuzdaki en büyük yanlışlardan biridir; sen çalış uğraş, takımı bir üst lige çıkar, sonra yönetim ‘Teşekkürler. Bundan sonrasını biz hallederiz’ der. Tamam, futbolda böyle kararlar alınabilir. Ama bu şekilde hareket eden kulüpler de çıktıkları ilk sene tekrar geri dönmeye en büyük aday konumunda oluyorlar. Bu davranış Göztepe’yi Süper Lig’e çıkaran Yılmaz Vural gibi hocalarımızın emeğine saygısızlık olmuyor mu?