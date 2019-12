Rüştü: Pes etmeyiz



Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Rüştü Reçber, “Şampiyonluk matematiksel açıdan imkansız olana kadar pes etmeyiz” dedi.



Reçber, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde şu ana kadar tüm maçlarında iyi oynadıklarını, ancak bu oyunu skora yansıtamadıklarını söyledi.



Reçber, “Beşiktaş'ın son 5 maçtaki gol kısırlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki soruyu ise, “Futbolda şans denen bir şey var ve son maçlarda şans hiç bizden yana olmadı. Skordaki bu durum uzun süre böyle gitmez. Baskının çok oluşu forvetlerimizin güvenini zedeledi” diye cevapladı.



Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki durumunu da değerlendiren Rüştü Reçber, şöyle devam etti: “Bir sonraki tura çıkmayı planlıyoruz. Ancak henüz galibiyetimiz yok. Amacımız kalan maçlarımızı kazanmak. Eğer bunu başaramazsak hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'nde oynamak.”



Rüştü Reçber, “Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma şansı hala var mı?” sorusuna ise, “Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Belçika maçından önce Bosna Hersek, Estonya ile oynayacak. Eğer Estonya yenerse şansımız sürer. Eğer yenilirse kalan maçlarımızı formalite icabı ve sadece gurur için oynayacağız” diye cevapladı.



“ŞAMPİYONLUĞA OLAN İNANCIMIZ ASLA KAYBOLMAZ”



Tecrübeli kaleci, “Sizce Beşiktaş, şampiyonluk yarışını başarıyla sürdürebilecek mi?” sorusuna, “Kaliteli bir takımımız ve çok deneyimli bir teknik direktörümüz var. Her şey değişebilir, ancak şampiyonluğa olan inancımız asla kaybolmaz. Şampiyonluk matematiksel açıdan imkansız olana kadar pes etmeyiz. Şampiyonluğu sürdürebilmek için her şeyimizi vermeye hazırız” diye cevap verdi.



12 sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra rakip takım Beşiktaş'a geçiş yapmanın hiç de kolay olmadığını anlatan Reçber, “Şartlar beni zorladı. Başka seçeneğim yoktu. Profesyonel açıdan verilmesi gereken bir karardı. Şimdi bir başka büyük takımdayım” dedi.



“CENK GÖNEN ÇOK ZEKİ BİR KALECİ”



“Volkan Demirel bir yana, Türkiye'nin gelecekteki en iyi kalecisi kim olacak” şeklinde soru yöneltilen Reçber, şunları söyledi:

“Türk futbolunda deneyimli kaleci sıkıntısı var, ancak pırlanta gibi kalecilerimiz var. Volkan Demirel'in yanı sıra Denizlispor'dan Cenk Gönen çok zeki bir kaleci. Standart Liege'den Sinan Bolat, milli takım için hazır. Galatasaray'dan Ufuk Ceylan ve Ankaragücü'nden Serkan Kırıntılı çok yetenekli kaleciler. Ancak gerçekten çok üst düzey bir kaleci olmak için milli takımda oynamak ve çok deneyim kazanmak gerekiyor.”



“3 YIL DAHA OYNAMAYI DÜŞÜNÜYORUM”



Türkiye'de futbol oynamanın kolay olmadığını belirten Rüştü Reçber, “Tüm stres ve eleştirilere alışmış olmama rağmen hala bana yöneltilen eleştirilerden bazılarını es geçmem kolay olmuyor. Bazıları çok canımı yakıyor. Yine de ciddi bir sağlık problemim olmadığı ve ciddi bir sakatlık yaşamadığım sürece 3 yıl daha oynamayı düşünüyorum” diye konuştu.



2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin 3. olmasını çok büyük bir başarı olarak değerlendiren Reçber, o yıl kupada çok büyük takımların olduğunu söyledi. Tüm dünyanın kupayı izlediğini ve Türkiye'nin son 54 yıl içinde katıldığı ilk Dünya Kupası olduğunu anlatan Reçber, “Benim profesyonel yaşamımda en iyi turnuvamdı.



UEFA'nın en iyi kaleciler sıralamasında 2. seçilmiştim. Çok prestijli ve gurur vericiydi. Bu nedenle 2002'yi unutamam” dedi.



Reçber, futbol kariyerine son verdikten sonra teknik direktör olmayı düşünüp düşünmediği sorusunu ise, “Şimdilik menajer ya da teknik direktör olabileceğimi düşünmüyorum. Türk futboluna yönetici ya da idareci olarak hizmet edebilirim. Planım bu, ancak ne olacağı hiç belli olmaz” diye cevapladı.



Siyah-beyazlı kaleci ayrıca, favori kalecisinin İngiliz Peter Schmeichel olduğunu, 17 yaşında sağ kanat oynarken antrenörünün tavsiyesiyle kaleci olmaya karar verdiğini ve kariyeri süresince en çok Old Trafford ile Japonya ve Güney Kore'deki statlardan etkilendiğini sözlerine ekledi.