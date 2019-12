'Rüştü maçı tek başına kurtardı'

T24 - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Gaziantepspor'u Fİ-Yapı İnönü Stadı'nda 3-0'lık skorla mağlup ederek 2. maç için büyük avantaj sağladı.





Rıdvan Dilmen, heyecanlı karşılaşmayı böyle yorumladı:



Rüştü tek başına maçı çevirdi



Dünkü Beşiktaş-Gaziantepspor maçı futbolun ne kadar ilginç, ne kadar hesapsız, ne kadar güzel, ne kadar tahmini olmayan bir oyun olduğunu gösterdi.

Tayfur Hoca, "Gerçekten de bu kadro çıkması lazım" dedirten bir 11 sürdü sahaya... Stoper tartışmalarını kafasına takmayıp en deneyimlisini koydu.

Başından sonuna en ideal kadroyla çıkmıştı. Gaziantepspor, her geçen gün üzerine koyarak giden bir takım. Hem ligde hem de kupada oynadıkları maçlarla, hatta sezon başından itibaren izlediğimizde her gün mesafe kat ettiklerini görüyoruz.

Şimdi şöyle bir cümle kullansam ne dersiniz: Kalecileri değişin, Gaziantep 3-0 kazanırdı. Çok mu haksızlık yapmış olurum?





RÜŞTÜ MAÇI ÇEVİRDİ



Oyun 0-0 gidiyor; Beşiktaş'ın pozisyonu yok. Ama konuk ekibin dört tane gol olabilecek şutu var. Gerçi çoğunluğu ceza sahası üzerinden vurulan toplar ama Rüştü'nün müthiş çabukluğu, deneyimi bir maçı çevirmeye yetti. Tabii ki Simao'nun İstanbul Belediye maçındaki golün benzerini görmemiz (hem de aynı yerden) bir beceridir.

Tabii ki ön direğe kullanılan duran topta Almeida'nın kafası beceridir.

Tabii ki iki ön orta sahadan Ernst'in 2-0 öndeyken gidip ceza sahasının önünden vurması ve devamında Simao'nun üçüncüyü bulması beceridir.

Futbol öyle bir oyundur ki; her saniyesi önemlidir. Ve kesinlikle de güven duygusunun abartılıp içine laubalilik girmesine izin vermez. Gaziantepspor'da geride kalan haftalarda defalarca izleyip hayran olduğumuz Dany, son Karabük deplasmanı ile dünkü Beşiktaş maçlarında kapasitesinden farklı işler yapmaya kalkınca takımını cezalandırmış oldu.





HERKESE SAYGI DUYULMALI



Geçen hafta sonu Fenerbahçe-Bursaspor maçında iki takımın teknik adamları kazanmak için her şeyi yaptı; 0-0 bitti.



Dün de iki takımın teknik adamları çok doğru takımlar çıkarıp doğru değişiklikler yaptılar.

Ama futbol bu ya; 60 dakika Gaziantep üstündü; 60'taTolunay Kafkas beraberliğe üzülecekken 90'da Beşiktaş'ın 3-0'lık sonucu ortaya çıktı. Burada Tayfur Hoca'ya, oyunculara, Tolunay Hoca'ya herkese saygı duymak lazım.



Ama bir kalecinin bir maçı ne kadar etkilediğini de görmek lazım.