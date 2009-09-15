Rüştü Machester maçında yok!

Beşiktaş'ta dün akşam şok bir olay yaşandı. Galatasaray maçındaki performansı ve yediği hatalı gollerle hedef haline gelen Rüştü Reçber gece bir operasyon geçirdi. Dünkü idmanda sağ kulağına top gelen Rüştü'nün idman sonrası kulağında kanama tespit edildi. Daha önce de sağ kulağından operasyon geçiren milli kaleci apar topar Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Kulak zarı dikilen Rüştü bugünkü Manchester United maçının kadrosundan çıkarıldı. Rüştü'nün yerine kaleyi Hakan koruyacak, yedeği ise genç Umut olacak. Hakan Arıkan 2006-2007 sezonunda Liverpool'dan 8 gol yemiş, 8-0'lık skor 17 yıllık Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı yenilgisi olmuştu. Denizli'nin tecrübesi nedeniyle Rüştü'yü tercih etmesi bekleniyordu. Ancak bu son dakika gelişmesi sonrası Beşiktaş kalesini bugün Hakan koruyacak. 3.kaleci Korcan da sakat olduğu için kulübede ya A2'nin kalecisi Umut olacak ya da her şeye rağmen Rüştü 18'e alınacak.