Rüştü Denizli'yi övdü



Beşiktaş ve Milli Takım’ın kalecisi Rüştü Reçber yeni teknik direktörleri Mustafa Denizli ile büyük başarılara imza atacaklarını belirtti.



Geçmişte Mustafa Denizli’nin kendisine hocalık yaptığını kaydeden Rüştü Reçber takım olarak Süper Lig’in en iyi kadrosuna sahip olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:



"Beşiktaş kritik bir dönemden geçiyor. Profesyonel yaşamda her şey olur. Artık önümüze bakmalıyız. Süper Lig’de konumumuz çok iyi. Bundan sonraki tüm maçlarımızı kazanarak büyük başarılara imza atacağız." Siyah beyazlı takımda her mevkide rekabet yaşandığına değinen Rüştü Reçber sözlerini şöyle tamamladı:



"Büyük takımların hedefleri bitmez. Beşiktaş bu sezon Türkiye Süper Ligi ve Fortis Türkiye Kupası’nı kazanarak taraftarları ile zaferler yaşayacaktır. Mustafa Denizli şampiyonluklara alışık bir teknik adam. Tayfur Havutçu eski arkadaşımız. Bilgi ve birikimini çok iyi kullanacak ve takımın başarısı için savaşacaktır."