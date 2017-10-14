Russia Today yazarı: Erdoğan AB vizesi istemiyor, çizgiyi aşan Trump ve Merkel'e yerini gösterdi

Russia Today (RT) yazarı İgor Molotov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) vizesi istemediğini savunarak "Rus silahlarını ve Türk hayallerini istiyor. Evet, Erdoğan’ın bir hayali var ve kısa süre içinde böyle bir silah olacak" dedi.

"Erdoğan, çizgiyi aşan Trump’a ve soğukkanlı Merkel’e, hiç kimsenin kendisine astıymış gibi konuşamayacağını anlatarak, sert bir şekilde yerlerini gösterdi" diyen Molotov, sözlerine "Türkiye NATO’nun set çerçevesinin dışına çıkıyor ve Osmanlı İmparatorluğu’nun dağıldığı zamandan bu yana ilk kez geçmişin mirasını üstlenmek istiyor" diye devam etti.

Rus yazar, Türkiye’de “tutucu muhalefetin lideri” olarak bilinen Zor’un, Cumhurbaşkanı ile ilgili abartılı bir tutum sergileyebileceğinden şüphelenmenin zor olduğunu belirtti.

"Erdoğan'a 'diktatör' diyorlar"

Türkiye’de siyasetin sevildiğini ve konuşulduğunu yazan Molotov, bu durumun manipülasyonlara yol açtığını, hükümet karşıtı Türk basınının Erdoğan’ı çukura itip, barışçıl girişimlerini de ulusal ihanet olarak değerlendirdiğini ileri sürdü.

Rus yazar, “Erdoğan’ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği programından geri adım atması ve NATO’dan çıkılabileceğine yönelik söylemler, Türkiye’deki basın ve dış medya tarafından güçlü saldırılara neden oldu. Erdoğan’a diktatör diyorlar. Ben de Cumhurbaşkanının izlediği çizgiyi eleştiren onlarca gazetenin yayınlandığı ve hükümet üyelerinin politikalarını sabote ettiği bir diktatörlüğü merak ediyorum. Sizce bu imkansız mı?” ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'ın elindeki silahı düşürmeye çalışıyorlar"

Rus yazar, hala büyük politikayı etkileme imkanına sahip olan Türk ‘turuncu’ elit tabakanın Erdoğan’a karşı gözden düşürme kampanyası başlattığını savundu. Molotov, “İlk sırada bağımsızlık teminatı olarak Cumhurbaşkanı’nın elindeki silahı düşürmeye çalışıyorlar. Hafta başından bu yana Karadeniz’in her iki tarafında yeni bir skandal boy gösterdi. Bunun bahanesiyse, Türkiye’nin ortak üretim anlaşmasına varılmazsa Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın almaktan vazgeçtiğine yönelik iddialar oldu. Objektif olmak gerekirse, böyle bir isteğin suç teşkil edecek bir tarafı yok, örneğin Hindistan böyle bir anlaşma imzaladı” diye yazdı ve şu ifadelerle devam etti:

“Her şeye rağmen analistler, Rus-Türk ilişkilerini gömmek için ‘silah yoksa dostluk ta yok’ konulu ihtilafa sevinçle sarıldı. Fakat birden bunun yalan haber olduğu ortaya çıktı. Cuma günü Erdoğan bu konuda bizzat bir açıklama yapmayı uygun gördü ve Rus füzelerini satın alma konusunda herhangi bir sorun olmadığını, sistemlerin üretimininse bir günlük değil, uzun görüşmeler gerektiren bir konu olduğunu, hatta bu işin korkutucu S-400’lerle bitmediğini, sırada ve planlarda modernize edilmiş S-500 sistemlerinin de olduğunu açıkladı.”

"Trump, sert kayaya çarptı"

Bunun da ötesinde Amerikan hava savunma sistemlerinin nöbet yerlerinden alınarak, (ABD Başkanı Donald) Trump’a “Meksika sınırında kullanması için” geri gönderildiğini belirten yazar, Trump’ın cesareti bu silahları sadece yanıt veremeyecek olanlara karşı kullanmaya yettiği izleniminin oluştuğunu ifade etti ve anlatımını şöyle sürdürdü:

“(Trump) büyük dostluk vaatleriyle kazanmaya çalıştığı Erdoğan şahsında sert kayaya çarptı. Olmadı. (Rus ve Türk) liderlerinin arasındaki ilişkilerde suni bir takoz olarak girebilecek hava savunma sistemleri satış anlaşmasının bozulduğuna yönelik düzmece haberli saldırı da püskürtüldü. Erdoğan saldırılara dayandı. Bunu da ötesinde, bu tür planlı saldırılar Türk lideri karşı saldırıya geçmeye zorluyor. Trump’ın Erdoğan’a baskı yapma denemesinin nasıl sonuçlandığını hatırlıyoruz. Şimdi dünyanın en demokratik ülkesinin vatandaşları, Türkiye’yi ziyaret etme olanaklarından mahrum edilmiş oldu. Türkiye’deyse Rusları seviyorlar ve Erdoğan’ın pozisyonlarından geri adım atmamasını diliyorlar ve bu pozisyonlar Türklerin birçoğunun sahip olduğu pozisyonlarla örtüştükçe ABD’nin parasıyla hazırlanmış hiçbir darbe Erdoğan’ı korkutamaz."