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Russia Today: Türk askerlerin Instagram paylaşımları rotanın takip edilmesine yol açıyor, tehlikeli!

"Askeri enformasyonun tehlikeye giriyor"

01 Şubat 2018 17:12

Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği operasyona katılan askerlerin bulundukları yerle ilgili Instagram'dan coğrafi etiketleme yaptığına dikkat çeken Russia Today, bu yüzden rotalarının kolaylıkla takip edildiği ve hassas askeri enformasyonun tehlikeye girdiği uyarısı yaptı.

RT Digital'in yaptığı araştırmadan, Türkiye'nin Kilis ve Reyhanlı gibi sınır bölgelerinden Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine hareket eden askerlerin, Instagram'da video ve görüntü paylaşırken bulundukları yerle ilgili açıkça coğrafi etiketleme yaptığı ortaya çıktı. Etiketlenen yerler Reyhanlı ve Kilis'den Afrin ve Azez'e dek uzanıyor.​

RT Digital'in incelediği paylaşımlarda kamuflaj üniformalı askerler tankların hareketlerini ve topçu ateşlerini kaydederken görülüyor.

Kamuya açık bu paylaşımlar askeri harekatın rotasını herkes için takip edilebilir hale getiriyor.

RT Digital'in analizine göre Türk askerleri için en popüler coğrafi etiket haline gelen Afrin'den bu şekilde Instagram paylaşımları özellikle 21 Ocak'ta tavan yaptı.

 

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Askeri enformasyonRussia todayinstagramrota

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