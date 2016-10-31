Russel Westbrook tarih yazıyor

NBA'de Los Angeles Lakers'ı 113-96 yenen Oklahoma City Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, sezonun ilk 3 maçında 100 sayı, 30 ribaunt ve 30 asist barajlarını geçen ilk oyuncu unvanını aldı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, sahasında Los Angeles Lakers'ı 113-96 mağlup ederek çıktığı 3. mücadeleyi de kazandı.



Önceki maçında 51 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaparak 1975'te bunu başaran, Kerim Abdülcabbar'dan sonra NBA'de 50 ve üzerinde sayı atarak triple double yapan ilk oyuncu olan Thunderlı Russell Westbrook, bir ilke daha imza attı.

33 sayı, 16 asist ve 12 ribauntla sezonun 3. maçında 2'nci, kariyerinde 39'uncu kez "triple double" yapan Westbrook, toplamda 106 sayı, 37 ribaunt, 35 asiste ulaşarak sezonun ilk 3 maçında 100 sayı, 30 ribaunt ve 30 asist barajlarını geçen ilk oyuncu oldu.

Thunder'da 20 sayı kaydeden Victor Oladipo ve 14 sayı, 12 ribaunt üreten Steven Adams, galibiyette önemli rol oynadı. Lakers cephesinde Julius Randle 20 sayı, 9 ribaunt ve D'Angelo Russell 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

Kevin Durant'tan 37 sayı

Phoenix Suns'ı deplasmanda 106-100 mağlup eden, şampiyon adaylarından Golden State Warriors, 2. galibiyetini elde etti. Warriors'ı galibiyete, 37 sayı, 4 top çalmayla oynayan Kevin Durant ve 28 sayı atan Stephen Curry taşıdı.

Geçen sezon Thunder formasıyla peş peşe 64 maç, 20 ve üstü sayı atan Durant, bu sezon Warriors'daki performansıyla seriyi 67 karşılaşmaya çıkardı. Durant böylece 1987-88 sezonundaki 72 maçlık serisiyle rekorun sahibi Michael Jordan'a bir adım daha yaklaştı.

Suns'ta 26 sayı, 6 ribauntla maçı tamamlayan T.J. Warren ve 21 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Eric Bledsoe'nun gayreti mağlubiyeti önleyemedi.

San Antonio Spurs 4'te 4 yaptı

Sezona hızlı giren San Antonio Spurs, konuk olduğu Miami Heat'i 106-99 yendi ve 4. karşılaşmasını da kazandı. Spurs'ün all-star oyuncusu Kawhi Leonard, 16'sı son çeyrekte 27 sayı ve 6 asistle oynadı. Pau Gasol ise 20 sayı ve 11 asistle "double double"a imza attı.

Heat'te Hasan Whiteside'ın 27 sayı, 15 ribaunt, 4 blok ve Goran Dragic'in 25 sayı, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

NBA'de toplu sonuçlar

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 88-75

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 98-83

Miami Heat-San Antonio Spurs: 99-106

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 100-106

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 113-96

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 93-92

Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 112-103 (uzatmada).