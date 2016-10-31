Russ Smith'in lisansı iptal edildi!

Galatasaray, Justin Dentmon'a Türkiye Ligi için lisans çıkardı. Russ Smith'in lisansı ise iptal edildi

Oyun kurucu pozisyonu için çözüm bulmaya çalışan Galatasaray kadro içinde bir formül üretti ve Justin Dentmon'a BSL için lisans çıkardı.



Galatasaray bu operasyonu yaparken kontenjan nedeniyle Russ Smith'in BSL lisansını iptal etti. Galatasaray'ın Gaziantep Basketbol maçında Justin Dentmon ilk kez Türkiye Ligi'nde yer alacak.

Öte yandan Vladimir Micov ve Austin Daye hafif sakatlıkları nedeniyle Gaziantep maçında oynamayacak.