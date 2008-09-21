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Spor

Rusların Zico iddiası

Rus basını, dam Zico'nun, Rivaldo'nun da top koşturduğu Özbekistan'ın Bunyodkor Kulübü ile görüşeceğini yazdı.

21 Eylül 2008 03:00

Rus basını, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico'nun Özbekistan'ın Bunyodkor takımıyla görüşeceğini iddia etti.


Rus basını, Brezilyalı teknik adam Zico'nun, Rivaldo'nun da top koşturduğu Özbekistan'ın Bunyodkor Kulübü ile görüşeceğini yazdı. Rus Spor-ekspress gazetesi, Zico'nun Bunyodkor ile görüşmelerde bulunmak üzere 22 Eylül Pazartesi günü Taşkent'e gideceğini duyurdu.

Özbekistan Futbol Federasyonu Başkanı Mirabrar Usmanov, Bunyodkor Teknik Direktörü Mircelal Kasimov'un, Dünya Kupası Asya elemelerinde her iki maçını da kaybeden Özbekistan Milli Takımı'nın başına getirildiğini açıklamıştı.

Kulüp yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu arada geçen aylarda Barcelona'nın Kamerunlu yıldız futbolcusu Samuel Eto'o'yu ülkeye davet ederek transfer etmeye çalışan Bunyodkor Kulübü, son Avrupa şampiyonu İspanya Milli Takımı'ndan Carles Puyol, Andreas İniesta ve Francesc Fabregas ile Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta'yı da Taşkent'te ağırlamıştı. Kulüp, bu görüşmeler sonunda Barcelona Kulübü ile 2 hazırlık maçı yapmak için anlaşmıştı.

Henüz 2005 yılında kurulan ve sponsorları arasında Neftgazmontaj, Uzgazoil, Hisarneftgaz, Kokdumalakgaz, Şurtangaz mahsulat, Neftgaz Sanaat Layiha gibi ülkedeki büyük petrol-gaz şirketlerinin yer aldığı Bunyodkor Kulübü, Özbekistan Birinci Ligi'nde 20. haftadan sonra liderliğin yanı sıra, Özbekistan Kupası'nda finale, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finale yükselmiş bulunuyor.

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