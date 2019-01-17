Rusların yüzde 45'i Sovyetler Birliği'nin çökmesini utanç verici buluyor

T24 Haber Merkezi

Yapılan bir ankete göre Rusya vatandaşlarının yüzde 45'i Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1991'de çökmesini utanç verici buluyor. Ankete göre vatandaşların SSCB'nin çökmesinden daha utanç verici olarak tek şey ise Rusya'da hâlâ açlık olması.

RT'nin Levada'dan aktardığına ankete göre Rus vatandaşların %37'si vatandaşların birbirine saygısız davranmasından, %24'ü ülkelerinin Batı güçlerinden ekonomik olarak geri kalmasından, yine %24'ü Gorbaçev'in reformlarından ve %21'i Joseph Stalin'in döneminde yapılanlardan utanç duyuyor. En tepede ise %62 ile Rusya'nın hâlâ ülkedeki açlığı bitirememesi ve %45 ile Sovyetler Birliği'nin çökmesi yer alıyor.

Ankete göre Rus vatandaşlarının en gurur duyduğu şey işe %87 ile 2. Dünya Savaşı'nda SSCB ordularının Nazi Almanyası'nı yenmesi.