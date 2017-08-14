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Rusların yarıya yakını Türkiye'ye S 400 füze sisteminin satılmasına karşı

"Türkiye, Rusya’ya düşman bir ülke"

14 Ağustos 2017 17:03

Rusların yüzde 48’inin Türkiye’ye S 400 füze sisteminin satılmasına karşı çıktığı belirtildi.

Rus haber ajansı REGNUM’da yer alan haberde ‘Kamuoyu Araştırma Fonu’ (FOM) tarafından düzenlenen araştırmaya göre Rus füzelerinin Türkiye’ye satılmasını doğru bulmayan Ruslar Türkiye’nin bu füzeleri Rusya’ya karşı kullanabileceğini, Türkiye’nin Rusya’ya düşman bir ülke olduğunu ve Rusya’nın askeri gelişmelerinin gizli olması gerektiğini savundu.

Öte yandan ilgili anlaşmayı olumlu değerlendiren Ruslar ise      S 400 füze sistemlerinin Türkiye’ye satılmasının ekonomik gelişimi sağlayacağını, Türkiye’nin Rusya’nın ittifakı olduğunu, ikili ilişkilerimizin düzeldiğini, Türkiye’nin bu füzeleri savunma için alacağını ileri sürdü.

Aynı zamanda Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin mevcut durumuna gelince Rusların yüzde 41’i bunu genel olarak olumlu, yüzde 18’i olumsuz değerlendirdi, Rusların yüzde 41’i bu soruya cevap vermedi

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