Rusların uzaya fırlattığı intelsat 27 uydusu okyanusa düştü

Rusya'nın "Zenit-3SL" roketiyle uzaya fırlattığı "Intelsat-27" uydusu fırlatmadan kısa bir süre sonra Pasifik Okyanusuna düştü.

Pasifik Okyanusundaki "Odissey" yüzer platformdan fırlatılan uydunun, Zenit roketinin ikinci motor kademesinde meydana gelen bir arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.

Rokette fırlatmadan 50 saniye sonra arıza meydana geldiği ve uydunun fırlatma platformunun yakınlarında bir yere düştüğü, ancak platformun zarar görmediği belirtildi.

Uydunun fırlatılmasının 31 Ocak'a planlandığı, ancak Amerikan tarafının isteği üzerine 1 Şubat'a ertelendiği kaydedildi.

Ukrayna tarafından üretilen "Zenit-3SL" roketleri "Sea Launch" projesi kapsamında uyduların uzaya fırlatılmasında kullanılıyor. Intelsat şirketinin Amerika ve Avrupa'daki tüketicilerine sunduğu hizmetleri genişletmek için uzaya fırlattığı "Intelsat-27" iletişim uydusunun ise "Sea Launch" projesindeki en ağır uydusu olduğu kaydedildi.

