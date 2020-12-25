Rusların neredeyse yarısı 'Navalni zehirlenmesi' konusunda şüpheci

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Yeni bir ankete göre Rus vatandaşlarının yaklaşık yarısı, muhalif lider Aleksey Navalni'nin Batılı ajanlar tarafından zehirlendiğine veya hiç zehirlenmediğine inanıyor.

Levada Merkezi tarafından yapılan ankete katılanların %30'u Navalni'nin zehirlenmesinin "düzmece" olduğuna inandığını söylerken, %19'u da yabancı istihbarat birimlerinin muhalif liderin zehirlenmesini organize ettiklerini düşündüklerini söyledi.

Ankete katılanların sadece %15'i Navalni'nin söylediği gibi "bir siyasi tehlikeyi ortadan kaldırmak için" Rus yetkililer tarafından zehirlendiğine inandıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı kısa süre öne hazırladığı raporda Navalni'nin Noviçok ile zehirlenmesinden Rusya Federal Güvenlik Hizmeti'ni sorumlu tutmuştu.

Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti. Muhalif lider bu taleplerden sonra, Berlin'deki Charite Hastanesi'ne hava ambulansıyla 22 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk kentinden taşınmıştı.

Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edildi.