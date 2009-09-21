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Dünya

Rusların 'Mata Hari'si öldü

21 Eylül 2009 22:37

Ruslar'ın ''Mata Hari''si olarak gösterilen kadın casus Yelizaveta Mukasei, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Rus İstihbarat Servisi Sözcüsü Sergey Ivanov, Yelizaveta Mukasei'nin, önceki gün sabah başkent Moskova'da öldüğünü söyledi.

Servis tarafından Mukasei için yayımlanan ölüm açıklamasında, kadın casusun eşiyle Batı'ya gitmeden önce eski Sovyetler Birliği'nde eğitim aldığı, 1955-1977 yılları arasında da yurtdışında casus olarak çalıştığı bildirildi.

Kod adı ''Elza'' olan Mukasei, 1939'dan 1943'e dek de casus eşi Mikhail'in bulunduğu ABD'nin Los Angeles kentinde yaşamıştı.

Mukasei, casus eğitimi vermiş, ayrıca casuslukla ilgili ders kitapları yazmıştı.

Birçok devlet nişanı alan Mukasei'nin, kod adı ''Zephry'' olan eşi Mikhail ise geçen yıl 101 yaşında ölmüştü.

Kadın casusların en ünlüsü olan Mata Hari, 1. Dünya Savaşı yıllarında Almanlar hesabına çalıştığı gerekçesiyle, 1917'de kurşuna dizilerek idam edilmişti.

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